"الأرصاد" تنبه من أمطار على منطقة عسير

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.