"الأرصاد" تنبه من أمطار على منطقة عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.