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"الأرصاد" تنبه من أمطار على منطقة عسير

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار على منطقة عسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
01:47 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار على منطقة عسير

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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