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مكة.. مصادرة 130 عبوة مياه زمزم مجهولة وإتلاف أطعمة فاسدة

حملة رقابية مكثّفة على الباعة الجائلين ضمن نطاق بلدية المعابدة

قامت الفِرق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بحملة رقابية مكثّفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 130 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس، وسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحيحة، وإتلاف عددٍ من الأطعمة الفاسدة، وتسليم الصالح منها إلى جمعية حفظ النعمة بعد التأكّد من صلاحيتها.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السلبية كافة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد (940)، وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.

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مكة.. مصادرة 130 عبوة مياه زمزم مجهولة وإتلاف أطعمة فاسدة
سبق

قامت الفِرق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بحملة رقابية مكثّفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 130 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس، وسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحيحة، وإتلاف عددٍ من الأطعمة الفاسدة، وتسليم الصالح منها إلى جمعية حفظ النعمة بعد التأكّد من صلاحيتها.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السلبية كافة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد (940)، وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:18 PM

مكة.. مصادرة 130 عبوة مياه زمزم مجهولة وإتلاف أطعمة فاسدة

حملة رقابية مكثّفة على الباعة الجائلين ضمن نطاق بلدية المعابدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قامت الفِرق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بحملة رقابية مكثّفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 130 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس، وسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحيحة، وإتلاف عددٍ من الأطعمة الفاسدة، وتسليم الصالح منها إلى جمعية حفظ النعمة بعد التأكّد من صلاحيتها.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السلبية كافة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد (940)، وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.

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