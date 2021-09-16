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"الهرفي" يشيد بإطلاق سمو ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية

اعتبرها خطوة استراتيجية مهمة لتصحيح مسار سوق العمل بالسعودة والتوطين

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المُتقدمة للاستثمار رجل الأعمال عايد الهرفي بإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن 89 مُبادرة؛ بهدف تحقيق 16 هدفاً استراتيجياً من أهداف رؤية المملكة 2030، التي تشتمل استراتيجية البرنامج لـ3 ركائز رئيسية؛ وهي تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المُستقبلي محلياً وعالمياً، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة.

وقال الهرفي: إن إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- لبرنامج تنمية القدرات البشرية خطوة استراتيجية مهمة لتصحيح مسار سوق العمل بالسعودة والتوطين على أسس مهنية راسخة، لإزالة العقبات التي حالت دون تحقيق ذلك على مدى عقود.

وأضاف: إن رؤية المملكة 2030 ماضية بعون الله نحو تحقيق الكفاءة والمهنية للقدرات البشرية السعودية ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى.

ولفت إلى أن القدرات البشرية السعودية لا ينقصها الهمة والطموح، ولكنها كانت بحاجة ماسّة لبرامج مثل ‫برنامج تنمية القدرات البشرية لتجد الكفاءات الوطنية مساراتها في سوق العمل بطريقة مهنية على أسس علمية وفنية، بعيداً عن العشوائية وتضارب مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، مع التنوع في جميع المجالات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهرفي" يشيد بإطلاق سمو ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المُتقدمة للاستثمار رجل الأعمال عايد الهرفي بإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن 89 مُبادرة؛ بهدف تحقيق 16 هدفاً استراتيجياً من أهداف رؤية المملكة 2030، التي تشتمل استراتيجية البرنامج لـ3 ركائز رئيسية؛ وهي تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المُستقبلي محلياً وعالمياً، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة.

وقال الهرفي: إن إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- لبرنامج تنمية القدرات البشرية خطوة استراتيجية مهمة لتصحيح مسار سوق العمل بالسعودة والتوطين على أسس مهنية راسخة، لإزالة العقبات التي حالت دون تحقيق ذلك على مدى عقود.

وأضاف: إن رؤية المملكة 2030 ماضية بعون الله نحو تحقيق الكفاءة والمهنية للقدرات البشرية السعودية ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى.

ولفت إلى أن القدرات البشرية السعودية لا ينقصها الهمة والطموح، ولكنها كانت بحاجة ماسّة لبرامج مثل ‫برنامج تنمية القدرات البشرية لتجد الكفاءات الوطنية مساراتها في سوق العمل بطريقة مهنية على أسس علمية وفنية، بعيداً عن العشوائية وتضارب مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، مع التنوع في جميع المجالات".

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:57 AM

"الهرفي" يشيد بإطلاق سمو ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية

اعتبرها خطوة استراتيجية مهمة لتصحيح مسار سوق العمل بالسعودة والتوطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المُتقدمة للاستثمار رجل الأعمال عايد الهرفي بإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن 89 مُبادرة؛ بهدف تحقيق 16 هدفاً استراتيجياً من أهداف رؤية المملكة 2030، التي تشتمل استراتيجية البرنامج لـ3 ركائز رئيسية؛ وهي تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المُستقبلي محلياً وعالمياً، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة.

وقال الهرفي: إن إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- لبرنامج تنمية القدرات البشرية خطوة استراتيجية مهمة لتصحيح مسار سوق العمل بالسعودة والتوطين على أسس مهنية راسخة، لإزالة العقبات التي حالت دون تحقيق ذلك على مدى عقود.

وأضاف: إن رؤية المملكة 2030 ماضية بعون الله نحو تحقيق الكفاءة والمهنية للقدرات البشرية السعودية ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى.

ولفت إلى أن القدرات البشرية السعودية لا ينقصها الهمة والطموح، ولكنها كانت بحاجة ماسّة لبرامج مثل ‫برنامج تنمية القدرات البشرية لتجد الكفاءات الوطنية مساراتها في سوق العمل بطريقة مهنية على أسس علمية وفنية، بعيداً عن العشوائية وتضارب مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، مع التنوع في جميع المجالات".

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