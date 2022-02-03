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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

في كأس العالم للأندية: الجزيرة يضرب بيراي برباعية .. ويستعد لموقعة الهلال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، حتى 12 من فبراير (الجاري).

وجاء تأهل الجزيرة للدور التالي، عقب أن كسب نظيره بيراي التاهيتي 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليواجه الهلال السعودي في السادس من فبراير الجاري.

الهلال كأس العالم كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في كأس العالم للأندية: الجزيرة يضرب بيراي برباعية .. ويستعد لموقعة الهلال
سبق

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، حتى 12 من فبراير (الجاري).

وجاء تأهل الجزيرة للدور التالي، عقب أن كسب نظيره بيراي التاهيتي 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليواجه الهلال السعودي في السادس من فبراير الجاري.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:45 PM

في كأس العالم للأندية: الجزيرة يضرب بيراي برباعية .. ويستعد لموقعة الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، حتى 12 من فبراير (الجاري).

وجاء تأهل الجزيرة للدور التالي، عقب أن كسب نظيره بيراي التاهيتي 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليواجه الهلال السعودي في السادس من فبراير الجاري.

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