في كأس العالم للأندية: الجزيرة يضرب بيراي برباعية .. ويستعد لموقعة الهلال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، حتى 12 من فبراير (الجاري).



وجاء تأهل الجزيرة للدور التالي، عقب أن كسب نظيره بيراي التاهيتي 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليواجه الهلال السعودي في السادس من فبراير الجاري.