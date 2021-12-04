بفارق التسجيل النقطي على النصر .. الهلال يتصدر دوري السلة

مع نهاية الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة، تصدر نادي الهلال الترتيب برصيد 17 نقطة متفوقًا بفارق التسجيل النقطي على منافسيه نادي النصر الذي يحل في المركز الثاني، ونادي أحد في المركز الثالث، وذلك خلال المباريات التي أقيمت يوم أمس.

ففي مدينة الرياض فاز نادي الهلال على نادي النهضة 101-66 وتصدر الترتيب ب "17" نقطة، فيما حل نادي النهضة في المركز "11" برصيد "9" نقاط، وعلى نفس الصالة فاز نادي النصر على نادي السلام 104- 85؛ حيث حل في المركز الثاني برصيد "17" نقطة، بينما جاء نادي السلام في المركز الثامن برصيد "12" نقطة.



وفي مكة المكرمة عاد نادي أحد بفوز أمام نظيره نادي الوحدة 71-70، وحل بالمركز الثالث، بينما جاء نادي الوحدة في المركز الرابع برصيد "14" نقطة.



وفاز نادي الأهلي على مضيفه نادي أبها 94-42؛ حيث حل بالمركز السابع برصيد "13" نقطة، بينما جاء نادي أبها في المركز الثاني عشر برصيد "9" نقاط.



وفاز نادي الفتح على ضيفه نادي ضباء 101- 65؛ حيث جاء بالمركز التاسع برصيد "11" نقطة، بينما حل نادي ضباء في المركز العاشر برصيد "10" نقاط.