النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع حاد في إصابات "كورونا" يُدخِل تونس في حظر صحي شامل

تخصيص مراكز عزل للحالات الإيجابية

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (السبت)، دخول البلاد في حظر صحي شامل، وغلق الولايات بعد أن تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بداية من غدٍ.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات"، أن الحكومة اتخذت القرار عقب تفاقم الوضع الوبائي في ولاية القيروان.

وأضافت أن الحكومة أوفدت مسؤولين صحيين، وفريقًا من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى القيروان.

وبيّنت "وات" أن الحكومة خصصت مراكز عزل للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية لعلاج الحالات المكتشفة بصفة مبكرة، إضافة إلى نشر حملات للتقصي المكثف للمشتبه في إصابتهم.

تونس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ارتفاع حاد في إصابات "كورونا" يُدخِل تونس في حظر صحي شامل
سبق

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (السبت)، دخول البلاد في حظر صحي شامل، وغلق الولايات بعد أن تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بداية من غدٍ.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات"، أن الحكومة اتخذت القرار عقب تفاقم الوضع الوبائي في ولاية القيروان.

وأضافت أن الحكومة أوفدت مسؤولين صحيين، وفريقًا من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى القيروان.

وبيّنت "وات" أن الحكومة خصصت مراكز عزل للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية لعلاج الحالات المكتشفة بصفة مبكرة، إضافة إلى نشر حملات للتقصي المكثف للمشتبه في إصابتهم.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
10:03 PM

ارتفاع حاد في إصابات "كورونا" يُدخِل تونس في حظر صحي شامل

تخصيص مراكز عزل للحالات الإيجابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,070

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (السبت)، دخول البلاد في حظر صحي شامل، وغلق الولايات بعد أن تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بداية من غدٍ.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات"، أن الحكومة اتخذت القرار عقب تفاقم الوضع الوبائي في ولاية القيروان.

وأضافت أن الحكومة أوفدت مسؤولين صحيين، وفريقًا من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى القيروان.

وبيّنت "وات" أن الحكومة خصصت مراكز عزل للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية لعلاج الحالات المكتشفة بصفة مبكرة، إضافة إلى نشر حملات للتقصي المكثف للمشتبه في إصابتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,671
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,285
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,903

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة