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برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يواصل توزيع السلات الغذائية بالمدن الهندية

تنفذه الملحقية الدينية ويستهدف 80 ألف مستفيد من الفقراء والمحتاجين

تتواصل عملية توزيع السلات الغذائية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتفطير الصائمين لعام 1442هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بالهند التي قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع عدد كبير من السلات الغذائية على الفقراء والمحتاجين من مختلف أنحاء الهند وبعض الدول الأخرى التابعة لها مثل نيبال والمالديف.

وتفصيلًا: يتم تنفيذ البرنامج من قبل الملحقية الدينية في الهند بالتنسيق مع السفارة والتواصل مع دعاة وزارة الشؤون الإسلامية العاملين في مختلف المدن والمحافظات والمراكز والمؤسسات الإسلامية البارزة فيها، تماشيًا مع تعليمات الوزارة ومراعاة للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدول المضيفة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

ويستهدف البرنامج ما يقارب (80000) ثمانين ألفًا من المستفيدين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير لعام 1442هـ، الذي سيستمر بإذن الله طيلة شهر رمضان المبارك.

ورفع المستفيدون من البرنامج شكرهم وتقديرهم مع خالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ على تنفيذ هذا البرنامج في الهند والدول الأخرى؛ مما أدخل الفرح إلى قلوب الأسر المحتاجة وساهم في سد حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم في هذا الشهر الفضيل.

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برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يواصل توزيع السلات الغذائية بالمدن الهندية
سبق

تتواصل عملية توزيع السلات الغذائية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتفطير الصائمين لعام 1442هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بالهند التي قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع عدد كبير من السلات الغذائية على الفقراء والمحتاجين من مختلف أنحاء الهند وبعض الدول الأخرى التابعة لها مثل نيبال والمالديف.

وتفصيلًا: يتم تنفيذ البرنامج من قبل الملحقية الدينية في الهند بالتنسيق مع السفارة والتواصل مع دعاة وزارة الشؤون الإسلامية العاملين في مختلف المدن والمحافظات والمراكز والمؤسسات الإسلامية البارزة فيها، تماشيًا مع تعليمات الوزارة ومراعاة للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدول المضيفة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

ويستهدف البرنامج ما يقارب (80000) ثمانين ألفًا من المستفيدين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير لعام 1442هـ، الذي سيستمر بإذن الله طيلة شهر رمضان المبارك.

ورفع المستفيدون من البرنامج شكرهم وتقديرهم مع خالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ على تنفيذ هذا البرنامج في الهند والدول الأخرى؛ مما أدخل الفرح إلى قلوب الأسر المحتاجة وساهم في سد حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم في هذا الشهر الفضيل.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
06:17 PM

برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يواصل توزيع السلات الغذائية بالمدن الهندية

تنفذه الملحقية الدينية ويستهدف 80 ألف مستفيد من الفقراء والمحتاجين

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عبدالله العنزي - الرياض
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975

تتواصل عملية توزيع السلات الغذائية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتفطير الصائمين لعام 1442هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بالهند التي قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع عدد كبير من السلات الغذائية على الفقراء والمحتاجين من مختلف أنحاء الهند وبعض الدول الأخرى التابعة لها مثل نيبال والمالديف.

وتفصيلًا: يتم تنفيذ البرنامج من قبل الملحقية الدينية في الهند بالتنسيق مع السفارة والتواصل مع دعاة وزارة الشؤون الإسلامية العاملين في مختلف المدن والمحافظات والمراكز والمؤسسات الإسلامية البارزة فيها، تماشيًا مع تعليمات الوزارة ومراعاة للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدول المضيفة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

ويستهدف البرنامج ما يقارب (80000) ثمانين ألفًا من المستفيدين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير لعام 1442هـ، الذي سيستمر بإذن الله طيلة شهر رمضان المبارك.

ورفع المستفيدون من البرنامج شكرهم وتقديرهم مع خالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ على تنفيذ هذا البرنامج في الهند والدول الأخرى؛ مما أدخل الفرح إلى قلوب الأسر المحتاجة وساهم في سد حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم في هذا الشهر الفضيل.

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