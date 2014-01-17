تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت ضبابًا، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات ومراكز: (الحناكية، والفريش، والمسيجيد، واليتمة).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.