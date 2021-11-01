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طاقم إماراتي لقيادة نهائي دوي أبطال آسيا.. بين الهلال وبوهانج

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي تعيين طاقم حكام إماراتي بقيادة الحكم محمد عبدالله حسن؛ لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر (الجاري) في العاصمة السعودية الرياض.

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طاقم إماراتي لقيادة نهائي دوي أبطال آسيا.. بين الهلال وبوهانج
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي تعيين طاقم حكام إماراتي بقيادة الحكم محمد عبدالله حسن؛ لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر (الجاري) في العاصمة السعودية الرياض.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
07:15 PM

طاقم إماراتي لقيادة نهائي دوي أبطال آسيا.. بين الهلال وبوهانج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي تعيين طاقم حكام إماراتي بقيادة الحكم محمد عبدالله حسن؛ لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر (الجاري) في العاصمة السعودية الرياض.

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