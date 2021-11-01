أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي تعيين طاقم حكام إماراتي بقيادة الحكم محمد عبدالله حسن؛ لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر (الجاري) في العاصمة السعودية الرياض.
طاقم إماراتي لقيادة نهائي دوي أبطال آسيا.. بين الهلال وبوهانج
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي تعيين طاقم حكام إماراتي بقيادة الحكم محمد عبدالله حسن؛ لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر (الجاري) في العاصمة السعودية الرياض.
اعلان
طاقم إماراتي لقيادة نهائي دوي أبطال آسيا.. بين الهلال وبوهانجصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-01
01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
07:15 PM
طاقم إماراتي لقيادة نهائي دوي أبطال آسيا.. بين الهلال وبوهانج
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي تعيين طاقم حكام إماراتي بقيادة الحكم محمد عبدالله حسن؛ لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر (الجاري) في العاصمة السعودية الرياض.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..
05 يوليو
11,911
38 مليار ..
23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..
30 يناير
15,140