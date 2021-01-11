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"ابن لبدة" يشكر مصوِّر "طلان" ويوجِّه بنشر صورته عبر حساب المحافظة

"سبق" تفردت بالحديث مع المصوِّر "المالكي" وتفاصيل الصورة

تفاعل نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، مع صورة حامد المالكي، التي التقطها من جبل طلان بمحافظة الداير، وأظهرت جمال المحافظة. وقدم "ابن لبدة" شكره وتقديره للمصوِّر، ووجَّه بنشر صورته عبر حساب المحافظة بـ"تويتر"، والإشارة إلى المصوِّر.

وتفصيلاً، قال "ابن لبدة" في خطاب شكر، وجهه للمصور "المالكي"، وحصلت "سبق" على نسخة منه: "تابعنا بكل سرور التداول الكبير الذي حظيت به الصورة التي التقطتها عدستكم المميزة من جبل طلان، والضباب يغطي حاضرة الداير وجبالها في إطلالة بديعة، وما حققته من انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أسهم في الترويج للمحافظة سياحيًّا، والتعريف بإطلالتها المميزة، وقمم جبالها العالية؛ وإننا إزاء ذلك نتوجَّه لشخصكم الكريم بوافر الشكر وعظيم الامتنان، ونقدر لكم هذا العمل المميز الذي لا يُستغرب –حقيقة- من أبناء هذه المحافظة، الذين عوَّدونا دائمًا على الإبداع، ولا يبغون غير التميز".

وتابع في خطابه: "ولانتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة لمصوِّرها فقد وجَّهنا المركز الإعلامي بالمحافظة بإعادة نشر الصور مع الإشارة لكم عبر حساب المحافظة بـ(تويتر) حفظًا لحقوقكم، والتعريف بعدستكم المميزة، وتقديرًا للفتتكم الكريمة بإتاحة صوركم للجميع لاستخدامها بدون حقوق خدمة منكم لإبراز مقوماتها السياحية، وعناصر الجذب السياحي".

وكانت "سبق" قد تفردت بالحديث مع المصوِّر "المالكي"، الذي تحدث عن تفاصيل الصورة، منها تعمده عدم وضع حقوقه على الصورة؛ لتبقى جميلة للمشاهد، وتقديم جمال المحافظة، وطبيعة وطننا الغالي قبل أي مصلحة شخصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن لبدة" يشكر مصوِّر "طلان" ويوجِّه بنشر صورته عبر حساب المحافظة
سبق

تفاعل نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، مع صورة حامد المالكي، التي التقطها من جبل طلان بمحافظة الداير، وأظهرت جمال المحافظة. وقدم "ابن لبدة" شكره وتقديره للمصوِّر، ووجَّه بنشر صورته عبر حساب المحافظة بـ"تويتر"، والإشارة إلى المصوِّر.

وتفصيلاً، قال "ابن لبدة" في خطاب شكر، وجهه للمصور "المالكي"، وحصلت "سبق" على نسخة منه: "تابعنا بكل سرور التداول الكبير الذي حظيت به الصورة التي التقطتها عدستكم المميزة من جبل طلان، والضباب يغطي حاضرة الداير وجبالها في إطلالة بديعة، وما حققته من انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أسهم في الترويج للمحافظة سياحيًّا، والتعريف بإطلالتها المميزة، وقمم جبالها العالية؛ وإننا إزاء ذلك نتوجَّه لشخصكم الكريم بوافر الشكر وعظيم الامتنان، ونقدر لكم هذا العمل المميز الذي لا يُستغرب –حقيقة- من أبناء هذه المحافظة، الذين عوَّدونا دائمًا على الإبداع، ولا يبغون غير التميز".

وتابع في خطابه: "ولانتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة لمصوِّرها فقد وجَّهنا المركز الإعلامي بالمحافظة بإعادة نشر الصور مع الإشارة لكم عبر حساب المحافظة بـ(تويتر) حفظًا لحقوقكم، والتعريف بعدستكم المميزة، وتقديرًا للفتتكم الكريمة بإتاحة صوركم للجميع لاستخدامها بدون حقوق خدمة منكم لإبراز مقوماتها السياحية، وعناصر الجذب السياحي".

وكانت "سبق" قد تفردت بالحديث مع المصوِّر "المالكي"، الذي تحدث عن تفاصيل الصورة، منها تعمده عدم وضع حقوقه على الصورة؛ لتبقى جميلة للمشاهد، وتقديم جمال المحافظة، وطبيعة وطننا الغالي قبل أي مصلحة شخصية.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
09:41 PM

"ابن لبدة" يشكر مصوِّر "طلان" ويوجِّه بنشر صورته عبر حساب المحافظة

"سبق" تفردت بالحديث مع المصوِّر "المالكي" وتفاصيل الصورة

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عبدالرحمن السلماني - الرياض
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8,003

تفاعل نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، مع صورة حامد المالكي، التي التقطها من جبل طلان بمحافظة الداير، وأظهرت جمال المحافظة. وقدم "ابن لبدة" شكره وتقديره للمصوِّر، ووجَّه بنشر صورته عبر حساب المحافظة بـ"تويتر"، والإشارة إلى المصوِّر.

وتفصيلاً، قال "ابن لبدة" في خطاب شكر، وجهه للمصور "المالكي"، وحصلت "سبق" على نسخة منه: "تابعنا بكل سرور التداول الكبير الذي حظيت به الصورة التي التقطتها عدستكم المميزة من جبل طلان، والضباب يغطي حاضرة الداير وجبالها في إطلالة بديعة، وما حققته من انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أسهم في الترويج للمحافظة سياحيًّا، والتعريف بإطلالتها المميزة، وقمم جبالها العالية؛ وإننا إزاء ذلك نتوجَّه لشخصكم الكريم بوافر الشكر وعظيم الامتنان، ونقدر لكم هذا العمل المميز الذي لا يُستغرب –حقيقة- من أبناء هذه المحافظة، الذين عوَّدونا دائمًا على الإبداع، ولا يبغون غير التميز".

وتابع في خطابه: "ولانتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة لمصوِّرها فقد وجَّهنا المركز الإعلامي بالمحافظة بإعادة نشر الصور مع الإشارة لكم عبر حساب المحافظة بـ(تويتر) حفظًا لحقوقكم، والتعريف بعدستكم المميزة، وتقديرًا للفتتكم الكريمة بإتاحة صوركم للجميع لاستخدامها بدون حقوق خدمة منكم لإبراز مقوماتها السياحية، وعناصر الجذب السياحي".

وكانت "سبق" قد تفردت بالحديث مع المصوِّر "المالكي"، الذي تحدث عن تفاصيل الصورة، منها تعمده عدم وضع حقوقه على الصورة؛ لتبقى جميلة للمشاهد، وتقديم جمال المحافظة، وطبيعة وطننا الغالي قبل أي مصلحة شخصية.

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