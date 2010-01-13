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خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 4883 إصابة جديدة بكورونا و792 حالة شفاء

سجلت الكويت، اليوم، 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 451430 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم بأنها سجلت 792 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 416400 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جراء الإصابة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2474 حالة.

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خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 4883 إصابة جديدة بكورونا و792 حالة شفاء
سبق

سجلت الكويت، اليوم، 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 451430 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم بأنها سجلت 792 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 416400 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جراء الإصابة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2474 حالة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
05:16 PM

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 4883 إصابة جديدة بكورونا و792 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت، اليوم، 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 451430 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم بأنها سجلت 792 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 416400 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جراء الإصابة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2474 حالة.

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