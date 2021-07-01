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فرق "الموارد البشرية" بالرياض تنفذ 20 ألف زيارة ميدانية لمنشآت القطاع الخاص

نجحت في ضبط أكثر من 3 آلاف مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

نفذت فرق الرقابة الميدانية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة من 1الى 30 يونيو "732, 20" زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

أسفرت هذه الزيارات عن ضبط 741, 3 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، كما وجهت الفرق الرقابية 871 إنذاراً للمنشآت المخالفة،

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في المنطقة كما يؤكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرق "الموارد البشرية" بالرياض تنفذ 20 ألف زيارة ميدانية لمنشآت القطاع الخاص
سبق

نفذت فرق الرقابة الميدانية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة من 1الى 30 يونيو "732, 20" زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

أسفرت هذه الزيارات عن ضبط 741, 3 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، كما وجهت الفرق الرقابية 871 إنذاراً للمنشآت المخالفة،

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في المنطقة كما يؤكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
11:01 PM

فرق "الموارد البشرية" بالرياض تنفذ 20 ألف زيارة ميدانية لمنشآت القطاع الخاص

نجحت في ضبط أكثر من 3 آلاف مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت فرق الرقابة الميدانية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة من 1الى 30 يونيو "732, 20" زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

أسفرت هذه الزيارات عن ضبط 741, 3 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، كما وجهت الفرق الرقابية 871 إنذاراً للمنشآت المخالفة،

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في المنطقة كما يؤكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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