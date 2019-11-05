النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو لقطيع غزلان هاجر بحرًا من أفريقيا وحط بتبوك.. كلاكيت ثالث مرة

مقطع غريب ومثير للاهتمام بشاطئ تداولته منصات التواصل الاجتماعي مجددًا

في مشهد مبهر ومثير للاهتمام، تداولت حسابات في مواقع التواصل، مقطع فيديو لغزلان تُبحر صوب الشاطئ، قائلة إنها وصلت إلى تبوك في السعودية قادمة من إفريقيا عبر مصر.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" تَبَيّن بعد التحري، أن مقطع الفيديو نُشر في مناسبتين سابقتين عاميْ 2014 و2015، وقيل حينها أيضًا: إن خفر السواحل في السعودية رصد هجرة هذه الغزلان ووصولها إلى شاطئ تبوك، بعد أن قطعت البحر بين القارتين.

وعلى الرغم من غرابة الخبر؛ وخاصة الزعم بأن قطيع الغزلان أبحر من أفريقيا إلى السواحل السعودية؛ يتعذر تحديد المكان الذي وصلت إليه هذه الغزلان، ولعلها شقت طريقها في مياه ضحلة نحو جزر مرجانية قريبة من الشاطئ ثم رجعت أدراجها إلى اليابسة.

غزلان تبوك

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو لقطيع غزلان هاجر بحرًا من أفريقيا وحط بتبوك.. كلاكيت ثالث مرة
سبق

في مشهد مبهر ومثير للاهتمام، تداولت حسابات في مواقع التواصل، مقطع فيديو لغزلان تُبحر صوب الشاطئ، قائلة إنها وصلت إلى تبوك في السعودية قادمة من إفريقيا عبر مصر.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" تَبَيّن بعد التحري، أن مقطع الفيديو نُشر في مناسبتين سابقتين عاميْ 2014 و2015، وقيل حينها أيضًا: إن خفر السواحل في السعودية رصد هجرة هذه الغزلان ووصولها إلى شاطئ تبوك، بعد أن قطعت البحر بين القارتين.

وعلى الرغم من غرابة الخبر؛ وخاصة الزعم بأن قطيع الغزلان أبحر من أفريقيا إلى السواحل السعودية؛ يتعذر تحديد المكان الذي وصلت إليه هذه الغزلان، ولعلها شقت طريقها في مياه ضحلة نحو جزر مرجانية قريبة من الشاطئ ثم رجعت أدراجها إلى اليابسة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
10:05 AM

فيديو لقطيع غزلان هاجر بحرًا من أفريقيا وحط بتبوك.. كلاكيت ثالث مرة

مقطع غريب ومثير للاهتمام بشاطئ تداولته منصات التواصل الاجتماعي مجددًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
4,757

في مشهد مبهر ومثير للاهتمام، تداولت حسابات في مواقع التواصل، مقطع فيديو لغزلان تُبحر صوب الشاطئ، قائلة إنها وصلت إلى تبوك في السعودية قادمة من إفريقيا عبر مصر.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" تَبَيّن بعد التحري، أن مقطع الفيديو نُشر في مناسبتين سابقتين عاميْ 2014 و2015، وقيل حينها أيضًا: إن خفر السواحل في السعودية رصد هجرة هذه الغزلان ووصولها إلى شاطئ تبوك، بعد أن قطعت البحر بين القارتين.

وعلى الرغم من غرابة الخبر؛ وخاصة الزعم بأن قطيع الغزلان أبحر من أفريقيا إلى السواحل السعودية؛ يتعذر تحديد المكان الذي وصلت إليه هذه الغزلان، ولعلها شقت طريقها في مياه ضحلة نحو جزر مرجانية قريبة من الشاطئ ثم رجعت أدراجها إلى اليابسة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,951
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,367
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,580

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة