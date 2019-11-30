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رينارد عقب الانتصار على البحرين: قدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز

قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عقب فوز الأخضر على البحرين بثنائية نظيفة في ثاني مباريات الجولة الثانية من خليجي 24 إن نتيجة المباراة الأولى جعلتنا أمام خيار الفوز فقط في هذه المباراة، كونه السبيل الوحيد من أجل الحفاظ على حظوظنا في الحصول على بطاقة التأهل، وقدمنا كل ما لدينا من أجل هذا الفوز الذي تكلل بجهود الجميع.

وتابع: لعبنا بطريقة مختلفة عن المباراة الماضية، فقد عملنا على الاستحواذ على الكرة، ونجح اللاعبون في تطبيق ذلك بكل اقتدار.

وأضاف: سنعمل خلال يوم غدٍ بشكل عالٍ لنكون بجاهزية تامة قبل مواجهتنا أمام منتخب عمان التي نسعى أن ننال فيها بطاقة التأهل.

مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد المنتخب السعودي الأخضر السعودي المنتخب البحريني كأس الخليج العربي 24 خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رينارد عقب الانتصار على البحرين: قدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز
سبق

قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عقب فوز الأخضر على البحرين بثنائية نظيفة في ثاني مباريات الجولة الثانية من خليجي 24 إن نتيجة المباراة الأولى جعلتنا أمام خيار الفوز فقط في هذه المباراة، كونه السبيل الوحيد من أجل الحفاظ على حظوظنا في الحصول على بطاقة التأهل، وقدمنا كل ما لدينا من أجل هذا الفوز الذي تكلل بجهود الجميع.

وتابع: لعبنا بطريقة مختلفة عن المباراة الماضية، فقد عملنا على الاستحواذ على الكرة، ونجح اللاعبون في تطبيق ذلك بكل اقتدار.

وأضاف: سنعمل خلال يوم غدٍ بشكل عالٍ لنكون بجاهزية تامة قبل مواجهتنا أمام منتخب عمان التي نسعى أن ننال فيها بطاقة التأهل.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:48 PM

رينارد عقب الانتصار على البحرين: قدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عقب فوز الأخضر على البحرين بثنائية نظيفة في ثاني مباريات الجولة الثانية من خليجي 24 إن نتيجة المباراة الأولى جعلتنا أمام خيار الفوز فقط في هذه المباراة، كونه السبيل الوحيد من أجل الحفاظ على حظوظنا في الحصول على بطاقة التأهل، وقدمنا كل ما لدينا من أجل هذا الفوز الذي تكلل بجهود الجميع.

وتابع: لعبنا بطريقة مختلفة عن المباراة الماضية، فقد عملنا على الاستحواذ على الكرة، ونجح اللاعبون في تطبيق ذلك بكل اقتدار.

وأضاف: سنعمل خلال يوم غدٍ بشكل عالٍ لنكون بجاهزية تامة قبل مواجهتنا أمام منتخب عمان التي نسعى أن ننال فيها بطاقة التأهل.

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