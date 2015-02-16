"الحربي" يفتتح ملتقى "الجمعيات الناشئة حديثة التأسيس" بالرياض

للتوعية بالأنظمة واللوائح الصادرة.. بمشاركة ممثلي "140" جمعية

افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الأربعاء ملتقى "الجمعيات حديثة التأسيس"، الذي نظَّمه مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، بمشاركة ممثلي "140" جمعية من الجمعيات المؤسَّسة حديثًا في المنطقة.

وكان الملتقى قد بدأ بورشة عمل، قدَّمها المدير العام للإشراف والحوكمة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أوضح فيها جميع بنود العلاقة المنظمة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنيًّا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد ناقشت الورشة أبرز التحديات والتطلعات للجمعيات الأهلية الناشئة المرخصة عام 2020 - 2022م.

وفي نهاية الملتقى تم الإجابة عن الاستفسارات من ممثلي الجمعيات.



