النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحربي" يفتتح ملتقى "الجمعيات الناشئة حديثة التأسيس" بالرياض

للتوعية بالأنظمة واللوائح الصادرة.. بمشاركة ممثلي "140" جمعية

افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الأربعاء ملتقى "الجمعيات حديثة التأسيس"، الذي نظَّمه مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، بمشاركة ممثلي "140" جمعية من الجمعيات المؤسَّسة حديثًا في المنطقة.

وكان الملتقى قد بدأ بورشة عمل، قدَّمها المدير العام للإشراف والحوكمة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أوضح فيها جميع بنود العلاقة المنظمة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنيًّا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد ناقشت الورشة أبرز التحديات والتطلعات للجمعيات الأهلية الناشئة المرخصة عام 2020 - 2022م.

وفي نهاية الملتقى تم الإجابة عن الاستفسارات من ممثلي الجمعيات.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحربي" يفتتح ملتقى "الجمعيات الناشئة حديثة التأسيس" بالرياض
سبق

افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الأربعاء ملتقى "الجمعيات حديثة التأسيس"، الذي نظَّمه مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، بمشاركة ممثلي "140" جمعية من الجمعيات المؤسَّسة حديثًا في المنطقة.

وكان الملتقى قد بدأ بورشة عمل، قدَّمها المدير العام للإشراف والحوكمة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أوضح فيها جميع بنود العلاقة المنظمة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنيًّا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد ناقشت الورشة أبرز التحديات والتطلعات للجمعيات الأهلية الناشئة المرخصة عام 2020 - 2022م.

وفي نهاية الملتقى تم الإجابة عن الاستفسارات من ممثلي الجمعيات.


16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:30 PM

"الحربي" يفتتح ملتقى "الجمعيات الناشئة حديثة التأسيس" بالرياض

للتوعية بالأنظمة واللوائح الصادرة.. بمشاركة ممثلي "140" جمعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
37

افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الأربعاء ملتقى "الجمعيات حديثة التأسيس"، الذي نظَّمه مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، بمشاركة ممثلي "140" جمعية من الجمعيات المؤسَّسة حديثًا في المنطقة.

وكان الملتقى قد بدأ بورشة عمل، قدَّمها المدير العام للإشراف والحوكمة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أوضح فيها جميع بنود العلاقة المنظمة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنيًّا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد ناقشت الورشة أبرز التحديات والتطلعات للجمعيات الأهلية الناشئة المرخصة عام 2020 - 2022م.

وفي نهاية الملتقى تم الإجابة عن الاستفسارات من ممثلي الجمعيات.


اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,052
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,135

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة