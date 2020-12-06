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"الحراج الجديد" تعلن عن إطلاق أول مزاداتها بالرياض.. الاثنين 14 ديسمبر

يضم 286 قطعة سكنية وموقعًا مميزًا وخدمات متكاملة

أعلنت شركة الحراج الجديد للعقارات التابعة لمجموعة إتقان العقارية، عن طرح المخطط الذي طال انتظاره، مخطط (جوهرة الحزم)، للبيع بالمزاد العلني في العاصمة الرياض.

وتقدر مساحة المخطط الإجمالية بـ(316.541) مترًا مربعًا، ويضم (21) بلك و(286) قطعة سكنية، ويعد فرصة مميزة للمستثمرين والمواطنين.

ويتميّز مخطط (جوهرة الحزم) باكتمال خدماته الحيوية، وإحاطته بمنطقة ذات كثافة سكانية، إلى جانب قربه من أحياء الشفاء والسويدي ونمار، كما يتميز بسهولة الوصول له عبر شبكة طرق رئيسية أهمها طريق ديراب امتداد طريق الملك فهد، بالإضافة إلى طريق الدائري الغربي.

كما يزيد المخطط تميزًا إطلالة جزء منه على منتزه سد وادي نمار، ووقوعه قرب منشآت حكومية وخدمية؛ مثل السلام مول والدفاع الجوي وعدد من المستشفيات المهمة بالرياض.

وأوضحت شركة الحراج للعقارات أن شروط الدخول في المزاد كالآتي: حضور المشتري أو وكيله الشرعي، أن يقدم شيكًا مصرفيًّا مصدقًا للمزايدة على البلكات بقيمة 100 ألف ريال، وشيك بقيمة 50 ألف ريال عن كل قطعة.

وأضافت أن الشيك المصرفي الذي يقدم للمزايدة يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق لمن رسا عليه المزاد استرداده؛ حيث يلزم المشتري السداد خلال 30 يوم عمل.

وأشارت إلى أن من يرسو عليه المزاد يحرر شيك السعي 2.5% من ثمن العقار، فيما سيكون استرجاع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد، إلى جانب أن سداد قيمة التصرفات العقارية على المشتري.

وأبانت "الحراج الجديد للعقارات" أن وقائع المزاد ستكون في قاعة الشموع على الدائري الجنوبي في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الاثنين الـ29/ 4/ 1442هـ الموافق 2020/12/14م، داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات إلى زيارة الموقع الإلكتروني: etqaan.sa/alharajAljadeed أو الاتصال بالشركة :(0508639999)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
https://youtu.be/rFiwfR3cnsw

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحراج الجديد" تعلن عن إطلاق أول مزاداتها بالرياض.. الاثنين 14 ديسمبر
سبق

أعلنت شركة الحراج الجديد للعقارات التابعة لمجموعة إتقان العقارية، عن طرح المخطط الذي طال انتظاره، مخطط (جوهرة الحزم)، للبيع بالمزاد العلني في العاصمة الرياض.

وتقدر مساحة المخطط الإجمالية بـ(316.541) مترًا مربعًا، ويضم (21) بلك و(286) قطعة سكنية، ويعد فرصة مميزة للمستثمرين والمواطنين.

ويتميّز مخطط (جوهرة الحزم) باكتمال خدماته الحيوية، وإحاطته بمنطقة ذات كثافة سكانية، إلى جانب قربه من أحياء الشفاء والسويدي ونمار، كما يتميز بسهولة الوصول له عبر شبكة طرق رئيسية أهمها طريق ديراب امتداد طريق الملك فهد، بالإضافة إلى طريق الدائري الغربي.

كما يزيد المخطط تميزًا إطلالة جزء منه على منتزه سد وادي نمار، ووقوعه قرب منشآت حكومية وخدمية؛ مثل السلام مول والدفاع الجوي وعدد من المستشفيات المهمة بالرياض.

وأوضحت شركة الحراج للعقارات أن شروط الدخول في المزاد كالآتي: حضور المشتري أو وكيله الشرعي، أن يقدم شيكًا مصرفيًّا مصدقًا للمزايدة على البلكات بقيمة 100 ألف ريال، وشيك بقيمة 50 ألف ريال عن كل قطعة.

وأضافت أن الشيك المصرفي الذي يقدم للمزايدة يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق لمن رسا عليه المزاد استرداده؛ حيث يلزم المشتري السداد خلال 30 يوم عمل.

وأشارت إلى أن من يرسو عليه المزاد يحرر شيك السعي 2.5% من ثمن العقار، فيما سيكون استرجاع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد، إلى جانب أن سداد قيمة التصرفات العقارية على المشتري.

وأبانت "الحراج الجديد للعقارات" أن وقائع المزاد ستكون في قاعة الشموع على الدائري الجنوبي في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الاثنين الـ29/ 4/ 1442هـ الموافق 2020/12/14م، داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات إلى زيارة الموقع الإلكتروني: etqaan.sa/alharajAljadeed أو الاتصال بالشركة :(0508639999)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
https://youtu.be/rFiwfR3cnsw

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
09:39 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:22 AM

"الحراج الجديد" تعلن عن إطلاق أول مزاداتها بالرياض.. الاثنين 14 ديسمبر

يضم 286 قطعة سكنية وموقعًا مميزًا وخدمات متكاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الحراج الجديد للعقارات التابعة لمجموعة إتقان العقارية، عن طرح المخطط الذي طال انتظاره، مخطط (جوهرة الحزم)، للبيع بالمزاد العلني في العاصمة الرياض.

وتقدر مساحة المخطط الإجمالية بـ(316.541) مترًا مربعًا، ويضم (21) بلك و(286) قطعة سكنية، ويعد فرصة مميزة للمستثمرين والمواطنين.

ويتميّز مخطط (جوهرة الحزم) باكتمال خدماته الحيوية، وإحاطته بمنطقة ذات كثافة سكانية، إلى جانب قربه من أحياء الشفاء والسويدي ونمار، كما يتميز بسهولة الوصول له عبر شبكة طرق رئيسية أهمها طريق ديراب امتداد طريق الملك فهد، بالإضافة إلى طريق الدائري الغربي.

كما يزيد المخطط تميزًا إطلالة جزء منه على منتزه سد وادي نمار، ووقوعه قرب منشآت حكومية وخدمية؛ مثل السلام مول والدفاع الجوي وعدد من المستشفيات المهمة بالرياض.

وأوضحت شركة الحراج للعقارات أن شروط الدخول في المزاد كالآتي: حضور المشتري أو وكيله الشرعي، أن يقدم شيكًا مصرفيًّا مصدقًا للمزايدة على البلكات بقيمة 100 ألف ريال، وشيك بقيمة 50 ألف ريال عن كل قطعة.

وأضافت أن الشيك المصرفي الذي يقدم للمزايدة يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق لمن رسا عليه المزاد استرداده؛ حيث يلزم المشتري السداد خلال 30 يوم عمل.

وأشارت إلى أن من يرسو عليه المزاد يحرر شيك السعي 2.5% من ثمن العقار، فيما سيكون استرجاع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد، إلى جانب أن سداد قيمة التصرفات العقارية على المشتري.

وأبانت "الحراج الجديد للعقارات" أن وقائع المزاد ستكون في قاعة الشموع على الدائري الجنوبي في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الاثنين الـ29/ 4/ 1442هـ الموافق 2020/12/14م، داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات إلى زيارة الموقع الإلكتروني: etqaan.sa/alharajAljadeed أو الاتصال بالشركة :(0508639999)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
https://youtu.be/rFiwfR3cnsw

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