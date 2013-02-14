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زوَّار موسم الرياض يتخطون حاجز الـ11 مليون زائر.. و"آل الشيخ": بدعم وتخطيط من ولي العهد

مليون زائر دولي و1.6 من داخل المملكة و8.3 مليون من داخل الرياض

تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر (11.000.875 مليون)، وبلغ الحضور الدولي مليون زائر، و1.6 مليون زائر من داخل المملكة، و8.3 مليون زائر من داخل الرياض.

وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- تجاوز عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر".

يُذكر أن عدد الدول التي حضر منها السياح بلغ 125 دولة، منها أمريكا بـ22.532، وبريطانيا بـ 20.104، وفرنسا 8.815، وروسيا 8.227 ، وكندا 7.332. وبلغ عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفَّرها موسم الرياض أكثر من 150.000 وظيفة.

الرياض موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه ولي العهد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زوَّار موسم الرياض يتخطون حاجز الـ11 مليون زائر.. و"آل الشيخ": بدعم وتخطيط من ولي العهد
سبق

تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر (11.000.875 مليون)، وبلغ الحضور الدولي مليون زائر، و1.6 مليون زائر من داخل المملكة، و8.3 مليون زائر من داخل الرياض.

وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- تجاوز عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر".

يُذكر أن عدد الدول التي حضر منها السياح بلغ 125 دولة، منها أمريكا بـ22.532، وبريطانيا بـ 20.104، وفرنسا 8.815، وروسيا 8.227 ، وكندا 7.332. وبلغ عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفَّرها موسم الرياض أكثر من 150.000 وظيفة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
10:43 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:40 AM

زوَّار موسم الرياض يتخطون حاجز الـ11 مليون زائر.. و"آل الشيخ": بدعم وتخطيط من ولي العهد

مليون زائر دولي و1.6 من داخل المملكة و8.3 مليون من داخل الرياض

A A A
زيد الخمشي - الرياض
12
7,274

تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر (11.000.875 مليون)، وبلغ الحضور الدولي مليون زائر، و1.6 مليون زائر من داخل المملكة، و8.3 مليون زائر من داخل الرياض.

وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- تجاوز عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر".

يُذكر أن عدد الدول التي حضر منها السياح بلغ 125 دولة، منها أمريكا بـ22.532، وبريطانيا بـ 20.104، وفرنسا 8.815، وروسيا 8.227 ، وكندا 7.332. وبلغ عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفَّرها موسم الرياض أكثر من 150.000 وظيفة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,861
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,442
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,108
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,104

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