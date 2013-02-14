تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر (11.000.875 مليون)، وبلغ الحضور الدولي مليون زائر، و1.6 مليون زائر من داخل المملكة، و8.3 مليون زائر من داخل الرياض. وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- تجاوز عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر". يُذكر أن عدد الدول التي حضر منها السياح بلغ 125 دولة، منها أمريكا بـ22.532، وبريطانيا بـ 20.104، وفرنسا 8.815، وروسيا 8.227 ، وكندا 7.332. وبلغ عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفَّرها موسم الرياض أكثر من 150.000 وظيفة.

زوَّار موسم الرياض يتخطون حاجز الـ11 مليون زائر.. و"آل الشيخ": بدعم وتخطيط من ولي العهد زيد الخمشي سبق 2022-02-13 تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر (11.000.875 مليون)، وبلغ الحضور الدولي مليون زائر، و1.6 مليون زائر من داخل المملكة، و8.3 مليون زائر من داخل الرياض.



وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- تجاوز عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر".



يُذكر أن عدد الدول التي حضر منها السياح بلغ 125 دولة، منها أمريكا بـ22.532، وبريطانيا بـ 20.104، وفرنسا 8.815، وروسيا 8.227 ، وكندا 7.332. وبلغ عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفَّرها موسم الرياض أكثر من 150.000 وظيفة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 10:43 PM

اخر تعديل 14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 01:40 AM

زوَّار موسم الرياض يتخطون حاجز الـ11 مليون زائر.. و"آل الشيخ": بدعم وتخطيط من ولي العهد مليون زائر دولي و1.6 من داخل المملكة و8.3 مليون من داخل الرياض





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تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر (11.000.875 مليون)، وبلغ الحضور الدولي مليون زائر، و1.6 مليون زائر من داخل المملكة، و8.3 مليون زائر من داخل الرياض.



وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- تجاوز عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر".



يُذكر أن عدد الدول التي حضر منها السياح بلغ 125 دولة، منها أمريكا بـ22.532، وبريطانيا بـ 20.104، وفرنسا 8.815، وروسيا 8.227 ، وكندا 7.332. وبلغ عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفَّرها موسم الرياض أكثر من 150.000 وظيفة.