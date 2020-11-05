النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة المملكة بالأردن تعقد مائدة مستديرة تناقش أبرز القضايا على جدول أعمال قمة العشرين

بحضور عدد من الوزراء والمستشارين الأردنيين المعنيين وسفراء عدد من دول المجموعة

نظمت سفارة المملكة لدى الأردن اليوم، ضمن إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين, مائدة مستديرة حول مشاركة الأردن في اجتماعات ‎مجموعة العشرين التي تستضيفها وترأسها ‎المملكة نهاية الشهر الحالي، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين الأردنيين المعنيين، بالإضافة إلى سفراء لعدد من دول مجموعة العشرين.

وأكد سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن دعوة الأردن للمشاركة في قمة العشرين رسالة تأكيد على الأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع الأردن، وحرصها على تمكين الأردن من طرح وجهات نظرها وقضاياها وتحقيق ما يمكن الاستفادة منه، مستعرضاً الإنجازات التي تمكنت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من تحقيقها، أبرزها نجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.

وتناول السفير السديري المحاور الأساسية لقمة العشرين التي اشتملت على تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، لا سيّما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار، إضافة للحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية الكوكب، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة، بالإضافة لتشكيل آفاق جديدة عبر تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.

بدورهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لمواقف المملكة المشرفة دائماً والداعمة للأردن بمختلف الظروف، مثمنين التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين لما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الرعاية الكريمة التي توليها قيادتا البلدين.

ودار خلال اللقاء حوار موسّع ركّز على حيوية تلك القمّة، وانعكاساتها الإيجابية، لاسيما في ظل الظروف العالمية الحالية، وضرورة الاستفادة من الفرص التي تقدّمها.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة بالأردن تعقد مائدة مستديرة تناقش أبرز القضايا على جدول أعمال قمة العشرين
سبق

نظمت سفارة المملكة لدى الأردن اليوم، ضمن إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين, مائدة مستديرة حول مشاركة الأردن في اجتماعات ‎مجموعة العشرين التي تستضيفها وترأسها ‎المملكة نهاية الشهر الحالي، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين الأردنيين المعنيين، بالإضافة إلى سفراء لعدد من دول مجموعة العشرين.

وأكد سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن دعوة الأردن للمشاركة في قمة العشرين رسالة تأكيد على الأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع الأردن، وحرصها على تمكين الأردن من طرح وجهات نظرها وقضاياها وتحقيق ما يمكن الاستفادة منه، مستعرضاً الإنجازات التي تمكنت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من تحقيقها، أبرزها نجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.

وتناول السفير السديري المحاور الأساسية لقمة العشرين التي اشتملت على تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، لا سيّما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار، إضافة للحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية الكوكب، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة، بالإضافة لتشكيل آفاق جديدة عبر تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.

بدورهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لمواقف المملكة المشرفة دائماً والداعمة للأردن بمختلف الظروف، مثمنين التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين لما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الرعاية الكريمة التي توليها قيادتا البلدين.

ودار خلال اللقاء حوار موسّع ركّز على حيوية تلك القمّة، وانعكاساتها الإيجابية، لاسيما في ظل الظروف العالمية الحالية، وضرورة الاستفادة من الفرص التي تقدّمها.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
08:57 PM

سفارة المملكة بالأردن تعقد مائدة مستديرة تناقش أبرز القضايا على جدول أعمال قمة العشرين

بحضور عدد من الوزراء والمستشارين الأردنيين المعنيين وسفراء عدد من دول المجموعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
401

نظمت سفارة المملكة لدى الأردن اليوم، ضمن إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين, مائدة مستديرة حول مشاركة الأردن في اجتماعات ‎مجموعة العشرين التي تستضيفها وترأسها ‎المملكة نهاية الشهر الحالي، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين الأردنيين المعنيين، بالإضافة إلى سفراء لعدد من دول مجموعة العشرين.

وأكد سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن دعوة الأردن للمشاركة في قمة العشرين رسالة تأكيد على الأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع الأردن، وحرصها على تمكين الأردن من طرح وجهات نظرها وقضاياها وتحقيق ما يمكن الاستفادة منه، مستعرضاً الإنجازات التي تمكنت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من تحقيقها، أبرزها نجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.

وتناول السفير السديري المحاور الأساسية لقمة العشرين التي اشتملت على تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، لا سيّما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار، إضافة للحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية الكوكب، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة، بالإضافة لتشكيل آفاق جديدة عبر تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.

بدورهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لمواقف المملكة المشرفة دائماً والداعمة للأردن بمختلف الظروف، مثمنين التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين لما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الرعاية الكريمة التي توليها قيادتا البلدين.

ودار خلال اللقاء حوار موسّع ركّز على حيوية تلك القمّة، وانعكاساتها الإيجابية، لاسيما في ظل الظروف العالمية الحالية، وضرورة الاستفادة من الفرص التي تقدّمها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,558
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,956
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,039

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة