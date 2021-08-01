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جدة.. إدارة المساجد والدعوة تعلن بدء العمل بأربعة مراكز إشرافية

لتسهيل الوصول إليها من المتقدمين بعد نقل الإدارة الرئيسية إلى حي النزلة

كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، عن بدء العمل بأربعة مكاتب إشرافية بالمحافظة؛ تعمل على تسهيل الوصول إليها من المتقدمين ومنسوبي المساجد، وذلك بعد نقل الإدارة الرئيسية للمساجد بالمحافظة إلى حي النزلة بجوار مسجد الملك سعود، جنوب غرب المحافظة، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار "شراحيلي" إلى أن المكاتب الإشرافية جاءت على النحو التالي:

1- مكتب إشراف مساجد شمال جدة، ويقع بجوار جامع البراء بن مالك بمخطط الماجد بحي الحمدانية، و مراسلتهم على البريد الإلكتروني:

mhms313@moia.gov.sa

2- مكتب إشراف مساجد وسط جدة، ويقع بجوار جامع الأخوين بحي الرحاب، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

aboleena20072@hotmail.com

3- مكتب إشراف مساجد شرق جدة، ويقع بجوار جامع الصاعدي بحي المنار، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

momk368@maia.gov.sa

4- مكتب إشراف مساجد جنوب جدة، ويقع بجوار جامع عبدالوهاب بن عبدالواسع، بمجموعة رقم (6) بمشروع الإسكان الجنوبي، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

sam05053@hotmail.com

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جدة.. إدارة المساجد والدعوة تعلن بدء العمل بأربعة مراكز إشرافية
سبق

كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، عن بدء العمل بأربعة مكاتب إشرافية بالمحافظة؛ تعمل على تسهيل الوصول إليها من المتقدمين ومنسوبي المساجد، وذلك بعد نقل الإدارة الرئيسية للمساجد بالمحافظة إلى حي النزلة بجوار مسجد الملك سعود، جنوب غرب المحافظة، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار "شراحيلي" إلى أن المكاتب الإشرافية جاءت على النحو التالي:

1- مكتب إشراف مساجد شمال جدة، ويقع بجوار جامع البراء بن مالك بمخطط الماجد بحي الحمدانية، و مراسلتهم على البريد الإلكتروني:

mhms313@moia.gov.sa

2- مكتب إشراف مساجد وسط جدة، ويقع بجوار جامع الأخوين بحي الرحاب، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

aboleena20072@hotmail.com

3- مكتب إشراف مساجد شرق جدة، ويقع بجوار جامع الصاعدي بحي المنار، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

momk368@maia.gov.sa

4- مكتب إشراف مساجد جنوب جدة، ويقع بجوار جامع عبدالوهاب بن عبدالواسع، بمجموعة رقم (6) بمشروع الإسكان الجنوبي، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

sam05053@hotmail.com

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
03:27 PM

جدة.. إدارة المساجد والدعوة تعلن بدء العمل بأربعة مراكز إشرافية

لتسهيل الوصول إليها من المتقدمين بعد نقل الإدارة الرئيسية إلى حي النزلة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
714

كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، عن بدء العمل بأربعة مكاتب إشرافية بالمحافظة؛ تعمل على تسهيل الوصول إليها من المتقدمين ومنسوبي المساجد، وذلك بعد نقل الإدارة الرئيسية للمساجد بالمحافظة إلى حي النزلة بجوار مسجد الملك سعود، جنوب غرب المحافظة، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار "شراحيلي" إلى أن المكاتب الإشرافية جاءت على النحو التالي:

1- مكتب إشراف مساجد شمال جدة، ويقع بجوار جامع البراء بن مالك بمخطط الماجد بحي الحمدانية، و مراسلتهم على البريد الإلكتروني:

mhms313@moia.gov.sa

2- مكتب إشراف مساجد وسط جدة، ويقع بجوار جامع الأخوين بحي الرحاب، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

aboleena20072@hotmail.com

3- مكتب إشراف مساجد شرق جدة، ويقع بجوار جامع الصاعدي بحي المنار، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

momk368@maia.gov.sa

4- مكتب إشراف مساجد جنوب جدة، ويقع بجوار جامع عبدالوهاب بن عبدالواسع، بمجموعة رقم (6) بمشروع الإسكان الجنوبي، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

sam05053@hotmail.com

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