جدة.. إدارة المساجد والدعوة تعلن بدء العمل بأربعة مراكز إشرافية
لتسهيل الوصول إليها من المتقدمين بعد نقل الإدارة الرئيسية إلى حي النزلة
كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، عن بدء العمل بأربعة مكاتب إشرافية بالمحافظة؛ تعمل على تسهيل الوصول إليها من المتقدمين ومنسوبي المساجد، وذلك بعد نقل الإدارة الرئيسية للمساجد بالمحافظة إلى حي النزلة بجوار مسجد الملك سعود، جنوب غرب المحافظة، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأشار "شراحيلي" إلى أن المكاتب الإشرافية جاءت على النحو التالي:
1- مكتب إشراف مساجد شمال جدة، ويقع بجوار جامع البراء بن مالك بمخطط الماجد بحي الحمدانية، و مراسلتهم على البريد الإلكتروني:
جدة.. إدارة المساجد والدعوة تعلن بدء العمل بأربعة مراكز إشرافية
عبدالله الراجحيسبق2021-08-01
كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، عن بدء العمل بأربعة مكاتب إشرافية بالمحافظة؛ تعمل على تسهيل الوصول إليها من المتقدمين ومنسوبي المساجد، وذلك بعد نقل الإدارة الرئيسية للمساجد بالمحافظة إلى حي النزلة بجوار مسجد الملك سعود، جنوب غرب المحافظة، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأشار "شراحيلي" إلى أن المكاتب الإشرافية جاءت على النحو التالي:
1- مكتب إشراف مساجد شمال جدة، ويقع بجوار جامع البراء بن مالك بمخطط الماجد بحي الحمدانية، و مراسلتهم على البريد الإلكتروني:
كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، عن بدء العمل بأربعة مكاتب إشرافية بالمحافظة؛ تعمل على تسهيل الوصول إليها من المتقدمين ومنسوبي المساجد، وذلك بعد نقل الإدارة الرئيسية للمساجد بالمحافظة إلى حي النزلة بجوار مسجد الملك سعود، جنوب غرب المحافظة، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأشار "شراحيلي" إلى أن المكاتب الإشرافية جاءت على النحو التالي:
1- مكتب إشراف مساجد شمال جدة، ويقع بجوار جامع البراء بن مالك بمخطط الماجد بحي الحمدانية، و مراسلتهم على البريد الإلكتروني: