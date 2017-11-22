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"ميتا" تؤجل تطبيق إجراءٍ يحمي مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام"

كانت تنوي إطلاقها لطمأنة المستخدمين بشأن حماية خصوصيتهم

صدمت شركة "ميتا" الأمريكية مستخدمي تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام"، بإعلانها تأجيل إطلاق تقنية تحمي المستخدمين.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شركة "ميتا" قررت تأجيل إطلاق خدمة التشفير للرسائل "من النهاية إلى النهاية"، على تطبيقيْ "ماسنجر" و"إنستجرام" حتى عام 2023.

وكانت فيسبوك أو ميتا، تنوي إطلاق تلك التقنية المتوفرة عبر تطبيقها "واتساب"؛ لطمأنة المستخدمين بشأن حماية خصوصيتهم؛ لكنها قررت تأجيل ذلك القرار.

ونقلت "الجارديان" عن رئيس قسم السلامة في "ميتا"، أنتيجون ديفيس، قوله: إن تجربة الدردشة الأكثر خصوصية على ماسنجر وإنستجرام قد تتطلب مزيدًا من الوقت لتطبيقها.

وأرجع "ديفيس" القرار إلى أن الشركة الأمريكية تتطلب المزيد من الوقت لتطبيق تقنيات التشفير بشكل صحيح، على تلك التطبيقات؛ مشيرًا إلى أن الشركة كانت تنوي تطبيقها في وقت لاحق من عام 2022 المقبل.

وقال "ديفيس": إن ميتا ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"ميتا" تؤجل تطبيق إجراءٍ يحمي مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام"
سبق

صدمت شركة "ميتا" الأمريكية مستخدمي تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام"، بإعلانها تأجيل إطلاق تقنية تحمي المستخدمين.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شركة "ميتا" قررت تأجيل إطلاق خدمة التشفير للرسائل "من النهاية إلى النهاية"، على تطبيقيْ "ماسنجر" و"إنستجرام" حتى عام 2023.

وكانت فيسبوك أو ميتا، تنوي إطلاق تلك التقنية المتوفرة عبر تطبيقها "واتساب"؛ لطمأنة المستخدمين بشأن حماية خصوصيتهم؛ لكنها قررت تأجيل ذلك القرار.

ونقلت "الجارديان" عن رئيس قسم السلامة في "ميتا"، أنتيجون ديفيس، قوله: إن تجربة الدردشة الأكثر خصوصية على ماسنجر وإنستجرام قد تتطلب مزيدًا من الوقت لتطبيقها.

وأرجع "ديفيس" القرار إلى أن الشركة الأمريكية تتطلب المزيد من الوقت لتطبيق تقنيات التشفير بشكل صحيح، على تلك التطبيقات؛ مشيرًا إلى أن الشركة كانت تنوي تطبيقها في وقت لاحق من عام 2022 المقبل.

وقال "ديفيس": إن ميتا ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
10:21 AM

"ميتا" تؤجل تطبيق إجراءٍ يحمي مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام"

كانت تنوي إطلاقها لطمأنة المستخدمين بشأن حماية خصوصيتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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صدمت شركة "ميتا" الأمريكية مستخدمي تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام"، بإعلانها تأجيل إطلاق تقنية تحمي المستخدمين.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شركة "ميتا" قررت تأجيل إطلاق خدمة التشفير للرسائل "من النهاية إلى النهاية"، على تطبيقيْ "ماسنجر" و"إنستجرام" حتى عام 2023.

وكانت فيسبوك أو ميتا، تنوي إطلاق تلك التقنية المتوفرة عبر تطبيقها "واتساب"؛ لطمأنة المستخدمين بشأن حماية خصوصيتهم؛ لكنها قررت تأجيل ذلك القرار.

ونقلت "الجارديان" عن رئيس قسم السلامة في "ميتا"، أنتيجون ديفيس، قوله: إن تجربة الدردشة الأكثر خصوصية على ماسنجر وإنستجرام قد تتطلب مزيدًا من الوقت لتطبيقها.

وأرجع "ديفيس" القرار إلى أن الشركة الأمريكية تتطلب المزيد من الوقت لتطبيق تقنيات التشفير بشكل صحيح، على تلك التطبيقات؛ مشيرًا إلى أن الشركة كانت تنوي تطبيقها في وقت لاحق من عام 2022 المقبل.

وقال "ديفيس": إن ميتا ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.

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