رئيس "ملكية ينبع": في ذكرى توحيد المملكة تتواصل مسيرة الإنجازات

قال: العالم يشاهد ما يجري في بلادنا من نهضة تنموية في كل القطاعات

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ 90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال "العلوني" في كلمة له بهذه المناسبة: أبناء هذا الوطن الكريم يحتفلون اليوم بهذه الذكرى لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، فهو يوم أمة تجسدت وحدتها فيه بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه.

وأضاف: في هذا اليوم يفتخر شعب المملكة بنقل صورة حقيقة للعالم لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشاريع الطموحة التي ترجمت الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية والرعاية الصحية لكل أبناء المجتمع في ظل ما يشهده العالم من تحديات صحية واقتصادية في هذه الفترة العالية الحساسية الذي يشهد فيها العالم تفشي جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان وجعله في قمة أولويتها ومحور العملية التنموية، كما يعكس مدى التلاحم بين القيادة الحكيمة والمواطنين مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة من استقرار سياسي واقتصادي.

وأكد "العلوني" أن اليوم الوطني ليس مناسبة عابرة، بل فرصة أيضاً لاستذكار القواعد المتينة التي بنيت عليها هذه البلاد، وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد لاستشراف المستقبل، ومواصلة السير في ركاب الدول المتقدمة، وتحقيق النمو المنشود، وفق رؤية المملكة 2030.

واختتم كلمته بالدعاء أن يحفظ الله تعالى لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، وأن يحفظ ويحقق النصر لقواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال المرابطين على حدود المملكة لدحر المعتدين ونصرة المظلومين وتحقيق الأمن في المنطقة، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحقق للبلاد ما تتطلع إليه من نمو وتطور، وأن يعيد على المملكة هذه المناسبة وهي في تقدم وازدهار ورخاء، ونصر وتمكين، وأمن وأمان.