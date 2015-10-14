النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. معزوفة "#أنت_ملك" تستقبل #خادم_الحرمين وبوتين

الرئيس الروسي كان قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية

على وقع نغمات المعزوفة الشهيرة "#أنت_ملك" دخل خادم الحرمين الشريفين إلى قصر اليمامة مع ضيف المملكة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان قد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة بالرياض.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة، حيث كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق" وعدد من المسؤولين.

بوتين في السعودية خادم الحرمين الشريفين فلاديمير بوتين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. معزوفة "#أنت_ملك" تستقبل #خادم_الحرمين وبوتين
سبق

على وقع نغمات المعزوفة الشهيرة "#أنت_ملك" دخل خادم الحرمين الشريفين إلى قصر اليمامة مع ضيف المملكة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان قد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة بالرياض.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة، حيث كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق" وعدد من المسؤولين.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
02:58 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
03:07 PM

بالفيديو.. معزوفة "#أنت_ملك" تستقبل #خادم_الحرمين وبوتين

الرئيس الروسي كان قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,663

على وقع نغمات المعزوفة الشهيرة "#أنت_ملك" دخل خادم الحرمين الشريفين إلى قصر اليمامة مع ضيف المملكة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان قد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة بالرياض.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة، حيث كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق" وعدد من المسؤولين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,061
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,770
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,876
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,587

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة