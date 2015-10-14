بالفيديو.. معزوفة "#أنت_ملك" تستقبل #خادم_الحرمين وبوتين

الرئيس الروسي كان قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية

على وقع نغمات المعزوفة الشهيرة "#أنت_ملك" دخل خادم الحرمين الشريفين إلى قصر اليمامة مع ضيف المملكة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان قد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة بالرياض.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة، حيث كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق" وعدد من المسؤولين.