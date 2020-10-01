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العدد الأعلى منهم في غزة.. "كورونا" يصيب 521 فلسطينيّاً جديداً

الفيروس أنهى حياة 8 مرضى خلال 24 ساعة

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل العدد الأعلى من الإصابات بإجمالي 127 حالة، تلته القدس وضواحيها بمجموع 112 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتبين قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 24109.

فيروس كورونا الجديد

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العدد الأعلى منهم في غزة.. "كورونا" يصيب 521 فلسطينيّاً جديداً
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل العدد الأعلى من الإصابات بإجمالي 127 حالة، تلته القدس وضواحيها بمجموع 112 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتبين قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 24109.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
04:27 PM

العدد الأعلى منهم في غزة.. "كورونا" يصيب 521 فلسطينيّاً جديداً

الفيروس أنهى حياة 8 مرضى خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل العدد الأعلى من الإصابات بإجمالي 127 حالة، تلته القدس وضواحيها بمجموع 112 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتبين قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 24109.

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