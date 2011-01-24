رئيس "يسر": الحكومة الرقمية تتمحور حول "احتياجات المواطن أولًا"

تؤدي دورها نحو الأفراد وستسهم في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" المهندس علي بن ناصر العسيري، أن رؤية الحكومة الرقمية تركز على تمحور كل الجهود الحكومية بشكل مركزي حول "احتياجات المواطن أولًا"، كما تشمل كل من يستفيدون من خدمات مشابهة لخدمات المواطنين من المقيمين والزوار والشركات والهيئات الحكومية على حد سواء.

وأشار في ندوة نظمها المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، إلى أن استراتيجية الحكومة الرقمية تسعى إلى رفع ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية EGDI للدخول، ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم.

وسلط الضوء خلال الندوة التي أدارها رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بغرفة الرياض المهندس منصور العبيد، على الدور الذي يبذله برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) والصعوبات والتحديات التي تتضمن صعوبة التأقلم مع المتغيرات، وضعف ثقافة مشاركة الخدمات ونماذج التحول الرقمي، وقلة أتمتة العمليات والتكامل الآلي بين الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى ضعف تبني التقنيات الناشئة مع قلة الكوادر التقنية في القطاع الحكومي وغيرها من التحديات.

وعرّج العسيري على دور الأكاديميات الرقمية في سد الفجوة الرقمية بين العرض والطلب المهاري في سوق العمل من خلال رفع مستوى المهارات الرقمية؛ مشيرًا إلى أن أكاديمية الحكومة الرقمية تركز على الموظف الحكومي وتنمية مهاراته الرقمية لتمكنه من القيام بدوره نحو مبادرات التحول الرقمي، وفي المقابل تؤدي الأكاديمية السعودية الرقمية دورها الفاعل نحو الأفراد ومن ضمنهم الباحثين عن العمل؛ لإكسابهم المهارات الرقمية اللازمة التي تُمكّنهم من الحصول على فرصة عمل؛ مشيرًا إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية في تطوير القدرات ورفع المهارات ضمن منظومة الحكومة الرقمية.

وأضاف أن استراتيجية الحكومة الرقمية ستسهم في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية؛ مشيرًا إلى أنها تعتمد على الإنجازات المتحققة في رؤية 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، أن الحكومة الرقمية في طريقها إلى الحكومة الذكية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة؛ مفيدًا بأن استراتيجية الحكومة الرقمية تدعم الخطط الوطنية الرئيسية، كما تدعم أكثر من عشر أهداف من المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030 و170 مبادرة لبرامج تحقيق الرؤية.

وخلص إلى أن استراتيجية الحكومة الرقمية تسعى للوصول إلى حكومة رقمية رائدة ومتطورة محورها المواطن، عبر مجموعة من المبادرات الهادفة إلى حكومة تركز على المستفيدين وخدمات حكومية مبتكرة، بالإضافة إلى تعظيم العائد من الإنفاق وتطوير بيئة رقمية فعالة.