دشَّن رئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف بن عسيري، برنامج تطوير القادة الذي تقيمه عمادة التطوير الجامعي بوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي(AdvanceHE) . ويركز البرنامج التدريبي على تطوير مهارات المشاركين، وصناعة القادة المستقبليين، ومناقشة التحديات التي تواجه القادة، والتعرُّف على أنماط القادة المختلفة، وتعزيز مهارات بناء فِرق العمل، وحل المشكلات. كما يركز البرنامج التدريبي على بناء الثقة، وكيفية إمكانية التطوير الجامعي لجامعة الطائف فيما يتعلق بمواضيع التعليم والتعلم والبحث والابتكار. ويُقام البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام، ويستهدف عددًا مختلفًا من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. ويُعدُّ هذا البرنامج هو الثاني الذي تتعاون فيه جامعة الطائف مع الأكاديمية نفسها؛ إذ سبق أن نفّذت الجامعة برنامج الزمالة في التعليم العالي الذي ساهم في تطوير القدرات الأكاديمية لما يقارب١٥٠ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جامعة الطائف والأكاديمية البريطانية تُنفِّذان برنامجًا لصناعة القادة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-27 دشَّن رئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف بن عسيري، برنامج تطوير القادة الذي تقيمه عمادة التطوير الجامعي بوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي(AdvanceHE) .



ويركز البرنامج التدريبي على تطوير مهارات المشاركين، وصناعة القادة المستقبليين، ومناقشة التحديات التي تواجه القادة، والتعرُّف على أنماط القادة المختلفة، وتعزيز مهارات بناء فِرق العمل، وحل المشكلات.



كما يركز البرنامج التدريبي على بناء الثقة، وكيفية إمكانية التطوير الجامعي لجامعة الطائف فيما يتعلق بمواضيع التعليم والتعلم والبحث والابتكار.



ويُقام البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام، ويستهدف عددًا مختلفًا من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.



ويُعدُّ هذا البرنامج هو الثاني الذي تتعاون فيه جامعة الطائف مع الأكاديمية نفسها؛ إذ سبق أن نفّذت الجامعة برنامج الزمالة في التعليم العالي الذي ساهم في تطوير القدرات الأكاديمية لما يقارب١٥٠ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442 11:13 PM

جامعة الطائف والأكاديمية البريطانية تُنفِّذان برنامجًا لصناعة القادة يستمر 4 أيام ويستهدف عددًا من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس





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دشَّن رئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف بن عسيري، برنامج تطوير القادة الذي تقيمه عمادة التطوير الجامعي بوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي(AdvanceHE) .



ويركز البرنامج التدريبي على تطوير مهارات المشاركين، وصناعة القادة المستقبليين، ومناقشة التحديات التي تواجه القادة، والتعرُّف على أنماط القادة المختلفة، وتعزيز مهارات بناء فِرق العمل، وحل المشكلات.



كما يركز البرنامج التدريبي على بناء الثقة، وكيفية إمكانية التطوير الجامعي لجامعة الطائف فيما يتعلق بمواضيع التعليم والتعلم والبحث والابتكار.



ويُقام البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام، ويستهدف عددًا مختلفًا من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.



ويُعدُّ هذا البرنامج هو الثاني الذي تتعاون فيه جامعة الطائف مع الأكاديمية نفسها؛ إذ سبق أن نفّذت الجامعة برنامج الزمالة في التعليم العالي الذي ساهم في تطوير القدرات الأكاديمية لما يقارب١٥٠ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.