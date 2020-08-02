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"مدني الباحة": فتح 6 سدود مياه لتخفيف منسوبها

إغلاق عقبة قلوة احترازياً.. ودعوة الجميع لتوخي الحذر

أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن بوابات سد الرميضة بقلوة, وجرب بالعقيق, ومعشوقة بالقرى, والملد بالباحة, ووادي الصدر, والضحيان ببني حسن, قد فتحت، فيما أُغلقت عقبة قلوة احترازياً.

وأشار "الغامدي" إلى نشر دوريات السلامة على امتداد الوادي لتنبيه جميع الإخوة المواطنين والمقيمين وتحذيرهم من مخاطر عبور الأودية والطرقات الواقعة على ضفاف مجرى السد ورفع تقارير مستمرة عن حالة الأودية.
وحذر المواطنين والمقيمين من خطر الاقتراب من مجرى مياه السد، داعياً للالتزام بتعليمات الدفاع المدني، آملاً من الجميع الاستماع للتنبيهات التي تطلقها دوريات السلامة.

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"مدني الباحة": فتح 6 سدود مياه لتخفيف منسوبها
سبق

أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن بوابات سد الرميضة بقلوة, وجرب بالعقيق, ومعشوقة بالقرى, والملد بالباحة, ووادي الصدر, والضحيان ببني حسن, قد فتحت، فيما أُغلقت عقبة قلوة احترازياً.

وأشار "الغامدي" إلى نشر دوريات السلامة على امتداد الوادي لتنبيه جميع الإخوة المواطنين والمقيمين وتحذيرهم من مخاطر عبور الأودية والطرقات الواقعة على ضفاف مجرى السد ورفع تقارير مستمرة عن حالة الأودية.
وحذر المواطنين والمقيمين من خطر الاقتراب من مجرى مياه السد، داعياً للالتزام بتعليمات الدفاع المدني، آملاً من الجميع الاستماع للتنبيهات التي تطلقها دوريات السلامة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
06:10 PM

"مدني الباحة": فتح 6 سدود مياه لتخفيف منسوبها

إغلاق عقبة قلوة احترازياً.. ودعوة الجميع لتوخي الحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن بوابات سد الرميضة بقلوة, وجرب بالعقيق, ومعشوقة بالقرى, والملد بالباحة, ووادي الصدر, والضحيان ببني حسن, قد فتحت، فيما أُغلقت عقبة قلوة احترازياً.

وأشار "الغامدي" إلى نشر دوريات السلامة على امتداد الوادي لتنبيه جميع الإخوة المواطنين والمقيمين وتحذيرهم من مخاطر عبور الأودية والطرقات الواقعة على ضفاف مجرى السد ورفع تقارير مستمرة عن حالة الأودية.
وحذر المواطنين والمقيمين من خطر الاقتراب من مجرى مياه السد، داعياً للالتزام بتعليمات الدفاع المدني، آملاً من الجميع الاستماع للتنبيهات التي تطلقها دوريات السلامة.

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