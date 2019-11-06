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ملك الأردن لخادم الحرمين: اتفاق الرياض نجاح لجهودكم في رأب الصدع بين الأشقاء

بعث بالتهنئة في اتصال هاتفي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًا اليوم، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكدًا أن المملكة ستظل دومًا مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.

ملك الأردن خادم الحرمين الشريفين اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملك الأردن لخادم الحرمين: اتفاق الرياض نجاح لجهودكم في رأب الصدع بين الأشقاء
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًا اليوم، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكدًا أن المملكة ستظل دومًا مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:05 PM

ملك الأردن لخادم الحرمين: اتفاق الرياض نجاح لجهودكم في رأب الصدع بين الأشقاء

بعث بالتهنئة في اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,087

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًا اليوم، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكدًا أن المملكة ستظل دومًا مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.

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