"الجدعان": المنفذان السعودي والعماني يدعمان التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية

أكد أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة والسلطنة

نوّه رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ترحيب الجانبين السعودي والعماني بتدشين المنفذين السعودي والعماني، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى سلطنة عمان ولقائه سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق.

وأكد الوزير "الجدعان" أن تدشين المنفذين يأتي تعزيزًا للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقة، مشيرًا إلى أهمية المنفذين في دعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي عن بالغ اعتزازه بترحيب قيادتي المملكة وسلطنة عُمان بتدشين المنفذين السعودي والعماني، مؤكدًا أن المنفذ سيُسهم في سلاسة وانسيابية تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.

وأكد المهندس "أبانمي" أن الهيئة أكملت كل استعداداتها في منفذ الربع الخالي لاستقبال المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتوفير كل السُبل لتحقيق انسيابية الحركة، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب في المنفذ تبلغ 1700 مركبة/يوميًا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة/ يوميًّا.