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بلجيكا تؤكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بأكثر من الضعف

وصلت إلى ١٠٩

أكدت وزارة الصحة البلجيكية أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت بأكثر من الضعف، وبلغت 109.

وقالت الوزارة في بيان: "تم فحص 441 شخصًا أمس، ووُجد بينهم 59 حالة إصابة مؤكدة، معظمهم لأشخاص سافروا إلى إيطاليا".

وأضافت بأن حالات الإصابة الجديدة كان معظمها إما بين أفراد عائلة واحدة، أو لمخالطة أشخاص زاروا إيطاليا. مشيرة إلى أنها تتوقع على الأرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد بلجيكا

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بلجيكا تؤكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بأكثر من الضعف
سبق

أكدت وزارة الصحة البلجيكية أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت بأكثر من الضعف، وبلغت 109.

وقالت الوزارة في بيان: "تم فحص 441 شخصًا أمس، ووُجد بينهم 59 حالة إصابة مؤكدة، معظمهم لأشخاص سافروا إلى إيطاليا".

وأضافت بأن حالات الإصابة الجديدة كان معظمها إما بين أفراد عائلة واحدة، أو لمخالطة أشخاص زاروا إيطاليا. مشيرة إلى أنها تتوقع على الأرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
12:36 AM

بلجيكا تؤكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بأكثر من الضعف

وصلت إلى ١٠٩

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بروكسل
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أكدت وزارة الصحة البلجيكية أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت بأكثر من الضعف، وبلغت 109.

وقالت الوزارة في بيان: "تم فحص 441 شخصًا أمس، ووُجد بينهم 59 حالة إصابة مؤكدة، معظمهم لأشخاص سافروا إلى إيطاليا".

وأضافت بأن حالات الإصابة الجديدة كان معظمها إما بين أفراد عائلة واحدة، أو لمخالطة أشخاص زاروا إيطاليا. مشيرة إلى أنها تتوقع على الأرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

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