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"نشرة التجارة الخارجية".. صعود ملياري للصادرات وهنا حصاد 30 يوماً

عن نوفمبر الماضي.. الواردات السلعية تأخذ منحنى الارتفاع والنسب تتفاوت

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نشرة التجارة الخارجية لشهر نوفمبر من عام 2021م؛ حيث سجَّلت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2021م ارتفاعاً بنسبة (82.5%) عن الشهر نفسه من العام الماضي (نوفمبر 2020م)، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت نتائج النشرة، بأن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2021م بلغت (107.3) مليارات ريال، مرتفعة (58.8) مليار ريال عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي؛ وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار (43.1) مليار ريال، بنسبة (112.8%).

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (65%) في شهر نوفمبر 2020م إلى (75.8%) في شهر نوفمبر 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية مقارنة بشهر أكتوبر 2021م بمقدار (1.1) مليار ريال وبنسبة (1%).

ووفقاً لنتائج النشرة، سجَّلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 26.1% في شهر نوفمبر 2021م عن الشهر نفسه من العام الماضي (نوفمبر 2020م)، حيث سجَّلت (26.0) مليار ريال مقابل (20.6) مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار (2.1) مليار ريال، وبنسبة (9%) مقارنة بشهر أكتوبر الماضي 2021م.

من ناحيةٍ أخرى، سجَّلت الواردات السلعية للمملكة في شهر نوفمبر 2021م ارتفاعًا بنسبة (1.4%) بمقدار (0.7) مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها (49.4) مليار ريال في شهر نوفمبر 2021م، مقابل (48.7) مليار ريال في شهر نوفمبر العام السابق (عام 2020م)؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع، كما ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بشهر أكتوبر 2021م بمقدار (2.6) مليار ريال بنسبة (5.5%).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نشرة التجارة الخارجية".. صعود ملياري للصادرات وهنا حصاد 30 يوماً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نشرة التجارة الخارجية لشهر نوفمبر من عام 2021م؛ حيث سجَّلت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2021م ارتفاعاً بنسبة (82.5%) عن الشهر نفسه من العام الماضي (نوفمبر 2020م)، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت نتائج النشرة، بأن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2021م بلغت (107.3) مليارات ريال، مرتفعة (58.8) مليار ريال عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي؛ وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار (43.1) مليار ريال، بنسبة (112.8%).

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (65%) في شهر نوفمبر 2020م إلى (75.8%) في شهر نوفمبر 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية مقارنة بشهر أكتوبر 2021م بمقدار (1.1) مليار ريال وبنسبة (1%).

ووفقاً لنتائج النشرة، سجَّلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 26.1% في شهر نوفمبر 2021م عن الشهر نفسه من العام الماضي (نوفمبر 2020م)، حيث سجَّلت (26.0) مليار ريال مقابل (20.6) مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار (2.1) مليار ريال، وبنسبة (9%) مقارنة بشهر أكتوبر الماضي 2021م.

من ناحيةٍ أخرى، سجَّلت الواردات السلعية للمملكة في شهر نوفمبر 2021م ارتفاعًا بنسبة (1.4%) بمقدار (0.7) مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها (49.4) مليار ريال في شهر نوفمبر 2021م، مقابل (48.7) مليار ريال في شهر نوفمبر العام السابق (عام 2020م)؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع، كما ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بشهر أكتوبر 2021م بمقدار (2.6) مليار ريال بنسبة (5.5%).

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
10:42 AM

"نشرة التجارة الخارجية".. صعود ملياري للصادرات وهنا حصاد 30 يوماً

عن نوفمبر الماضي.. الواردات السلعية تأخذ منحنى الارتفاع والنسب تتفاوت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نشرة التجارة الخارجية لشهر نوفمبر من عام 2021م؛ حيث سجَّلت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2021م ارتفاعاً بنسبة (82.5%) عن الشهر نفسه من العام الماضي (نوفمبر 2020م)، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت نتائج النشرة، بأن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2021م بلغت (107.3) مليارات ريال، مرتفعة (58.8) مليار ريال عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي؛ وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار (43.1) مليار ريال، بنسبة (112.8%).

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (65%) في شهر نوفمبر 2020م إلى (75.8%) في شهر نوفمبر 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية مقارنة بشهر أكتوبر 2021م بمقدار (1.1) مليار ريال وبنسبة (1%).

ووفقاً لنتائج النشرة، سجَّلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 26.1% في شهر نوفمبر 2021م عن الشهر نفسه من العام الماضي (نوفمبر 2020م)، حيث سجَّلت (26.0) مليار ريال مقابل (20.6) مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار (2.1) مليار ريال، وبنسبة (9%) مقارنة بشهر أكتوبر الماضي 2021م.

من ناحيةٍ أخرى، سجَّلت الواردات السلعية للمملكة في شهر نوفمبر 2021م ارتفاعًا بنسبة (1.4%) بمقدار (0.7) مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها (49.4) مليار ريال في شهر نوفمبر 2021م، مقابل (48.7) مليار ريال في شهر نوفمبر العام السابق (عام 2020م)؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع، كما ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بشهر أكتوبر 2021م بمقدار (2.6) مليار ريال بنسبة (5.5%).

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,892
201,250 سيارة ..

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