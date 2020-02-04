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حرم أمير القصيم تكرم 168 طالبة بتعليم عنيزة بجائزة "آل زامل"

أكدت أن التميز والإبداع والتفوق سمات فتيات هذه البلاد

كرّمت حرم أمير منطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل 168 طالبة من المتفوقات بكل مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبيرات والتربية الخاصة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال رعايتها حفل جائزة "آل زامل" في دورتها العشرين، والذي نظمته إدارة تعليم محافظة عنيزة بمركز الأميرة نوره الاجتماعي بالمحافظة.

وتخلل الحفل مسيرة للطالبات المتفوقات البالغ عددهن ١٦٨ متفوقة، ثم كانت لهن كلمة قدمتها نيابة عنهن الطالبة عهود بنت محمد اليابسي، أكدت فيها أن التفوق قيمة مضافة لوطن العزم والحزم والسلام، وهو عهد علينا تجاه هذا الدين والوطن، ونعدكم بمواصلة المسيرة لمعانقة الرؤية بوطننا العلياء، مؤكدة أهمية الجهود المبذولة من قبل كل التربويات ومن قبل إدارة تعليم محافظة عنيزة ودعمها لجميع الطالبات، وأن رعاية سمو حرم أمير منطقة القصيم لجائزة "آل زامل" للتفوق العلمي يعكس حرص القيادة على تشجيع وتحفيز التفوق والمتفوقات، مقدمة كل الشكر والعرفان لهذه الرعاية والدعم الدائم من سموها.

وأشارت الأميرة عبير إلى أن هذا التميز والإبداع والتفوق هو من سمات فتيات هذه البلاد المباركة واللاتي يرسمن من خلال تفوقهن لوحة بناء المستقبل، مثنية على مبادرة "صاحبة الفضل"، موجهة سموها بأهمية استمرارها كل عام، متمنية لكل المتفوقات مزيداً من الإبداع والنجاح لخوض غمار خدمة الوطن، مشيرة إلى أن تفوقهن هو عامل مساهم في صناعة المستقبل وبناء الوطن، مقدمة شكرها للجميع على ما يبذلونه من جهود، ولكل منسوبات تعليم محافظة عنيزة، سائلة المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

حرم أمير القصيم تعليم عنيزة

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حرم أمير القصيم تكرم 168 طالبة بتعليم عنيزة بجائزة "آل زامل"
سبق

كرّمت حرم أمير منطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل 168 طالبة من المتفوقات بكل مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبيرات والتربية الخاصة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال رعايتها حفل جائزة "آل زامل" في دورتها العشرين، والذي نظمته إدارة تعليم محافظة عنيزة بمركز الأميرة نوره الاجتماعي بالمحافظة.

وتخلل الحفل مسيرة للطالبات المتفوقات البالغ عددهن ١٦٨ متفوقة، ثم كانت لهن كلمة قدمتها نيابة عنهن الطالبة عهود بنت محمد اليابسي، أكدت فيها أن التفوق قيمة مضافة لوطن العزم والحزم والسلام، وهو عهد علينا تجاه هذا الدين والوطن، ونعدكم بمواصلة المسيرة لمعانقة الرؤية بوطننا العلياء، مؤكدة أهمية الجهود المبذولة من قبل كل التربويات ومن قبل إدارة تعليم محافظة عنيزة ودعمها لجميع الطالبات، وأن رعاية سمو حرم أمير منطقة القصيم لجائزة "آل زامل" للتفوق العلمي يعكس حرص القيادة على تشجيع وتحفيز التفوق والمتفوقات، مقدمة كل الشكر والعرفان لهذه الرعاية والدعم الدائم من سموها.

وأشارت الأميرة عبير إلى أن هذا التميز والإبداع والتفوق هو من سمات فتيات هذه البلاد المباركة واللاتي يرسمن من خلال تفوقهن لوحة بناء المستقبل، مثنية على مبادرة "صاحبة الفضل"، موجهة سموها بأهمية استمرارها كل عام، متمنية لكل المتفوقات مزيداً من الإبداع والنجاح لخوض غمار خدمة الوطن، مشيرة إلى أن تفوقهن هو عامل مساهم في صناعة المستقبل وبناء الوطن، مقدمة شكرها للجميع على ما يبذلونه من جهود، ولكل منسوبات تعليم محافظة عنيزة، سائلة المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
05:28 PM

حرم أمير القصيم تكرم 168 طالبة بتعليم عنيزة بجائزة "آل زامل"

أكدت أن التميز والإبداع والتفوق سمات فتيات هذه البلاد

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بدر العتيبي - عنيزة
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كرّمت حرم أمير منطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل 168 طالبة من المتفوقات بكل مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبيرات والتربية الخاصة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال رعايتها حفل جائزة "آل زامل" في دورتها العشرين، والذي نظمته إدارة تعليم محافظة عنيزة بمركز الأميرة نوره الاجتماعي بالمحافظة.

وتخلل الحفل مسيرة للطالبات المتفوقات البالغ عددهن ١٦٨ متفوقة، ثم كانت لهن كلمة قدمتها نيابة عنهن الطالبة عهود بنت محمد اليابسي، أكدت فيها أن التفوق قيمة مضافة لوطن العزم والحزم والسلام، وهو عهد علينا تجاه هذا الدين والوطن، ونعدكم بمواصلة المسيرة لمعانقة الرؤية بوطننا العلياء، مؤكدة أهمية الجهود المبذولة من قبل كل التربويات ومن قبل إدارة تعليم محافظة عنيزة ودعمها لجميع الطالبات، وأن رعاية سمو حرم أمير منطقة القصيم لجائزة "آل زامل" للتفوق العلمي يعكس حرص القيادة على تشجيع وتحفيز التفوق والمتفوقات، مقدمة كل الشكر والعرفان لهذه الرعاية والدعم الدائم من سموها.

وأشارت الأميرة عبير إلى أن هذا التميز والإبداع والتفوق هو من سمات فتيات هذه البلاد المباركة واللاتي يرسمن من خلال تفوقهن لوحة بناء المستقبل، مثنية على مبادرة "صاحبة الفضل"، موجهة سموها بأهمية استمرارها كل عام، متمنية لكل المتفوقات مزيداً من الإبداع والنجاح لخوض غمار خدمة الوطن، مشيرة إلى أن تفوقهن هو عامل مساهم في صناعة المستقبل وبناء الوطن، مقدمة شكرها للجميع على ما يبذلونه من جهود، ولكل منسوبات تعليم محافظة عنيزة، سائلة المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

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