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البيان المشترك لزيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية: توقيع اتفاقيات واستثمارات مشتركة.. والتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية

بالصور .. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

خلال استقباله في قصر السلام بجدة اليوم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بالرئيس الفرنسي في زيارته للمملكة، فيما عبر الرئيس الفرنسي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.
ونقل سمو ولي العهد لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، فيما حمله فخامته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامةياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي.
فيما حضر من الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لو دريان، ووزير القوات المسلحةفلورانس بارلي، ووزيرة الثقافة السيدة روزلين باشلو، والمكلف عن التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرانك ريستير، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، ورئيس الأركان الخاصة للرئيس الأميرال جان فيليب رولان، والمستشار الدبلوماسي وشربا 20 و7 للرئيس إمانويل بون، والمستشارة الدبلوماسية المعاونة مسؤولة الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح السيدة أليس روفو، ومستشار أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية باتريك دوريل، ومستشارة الإعلام الدولي في رئاسة الجمهورية السيدة آن سوفي براديل.
وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مأدبة غداء عمل لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، والوزراء.

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بالصور .. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة ومستجدات الأوضاع بالمنطقة
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بالرئيس الفرنسي في زيارته للمملكة، فيما عبر الرئيس الفرنسي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.
ونقل سمو ولي العهد لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، فيما حمله فخامته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامةياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي.
فيما حضر من الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لو دريان، ووزير القوات المسلحةفلورانس بارلي، ووزيرة الثقافة السيدة روزلين باشلو، والمكلف عن التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرانك ريستير، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، ورئيس الأركان الخاصة للرئيس الأميرال جان فيليب رولان، والمستشار الدبلوماسي وشربا 20 و7 للرئيس إمانويل بون، والمستشارة الدبلوماسية المعاونة مسؤولة الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح السيدة أليس روفو، ومستشار أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية باتريك دوريل، ومستشارة الإعلام الدولي في رئاسة الجمهورية السيدة آن سوفي براديل.
وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مأدبة غداء عمل لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، والوزراء.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
04:36 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
09:51 PM

بالصور .. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

خلال استقباله في قصر السلام بجدة اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بالرئيس الفرنسي في زيارته للمملكة، فيما عبر الرئيس الفرنسي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.
ونقل سمو ولي العهد لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، فيما حمله فخامته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامةياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي.
فيما حضر من الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لو دريان، ووزير القوات المسلحةفلورانس بارلي، ووزيرة الثقافة السيدة روزلين باشلو، والمكلف عن التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرانك ريستير، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، ورئيس الأركان الخاصة للرئيس الأميرال جان فيليب رولان، والمستشار الدبلوماسي وشربا 20 و7 للرئيس إمانويل بون، والمستشارة الدبلوماسية المعاونة مسؤولة الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح السيدة أليس روفو، ومستشار أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية باتريك دوريل، ومستشارة الإعلام الدولي في رئاسة الجمهورية السيدة آن سوفي براديل.
وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مأدبة غداء عمل لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، والوزراء.

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