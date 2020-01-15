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مدير بلديات مكة يشدد على تكثيف الجهود والرقابة على المطاعم والمحال التجارية

وقف ميدانياً على الملاحظات الواقعة في نطاق "العزيزية"

تفقد مدير عام شؤون البلديات، ‏المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، سير الأعمال ميدانياً بمقر بلدية العزيزية الفرعية، ووقف على الملاحظات الواقعة في نطاق البلدية.

وشدد "الزايدي" على أهمية تكثيف الجهود المبذولة من منسوبي البلدية، وتشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

وشملت الجولة الميدانية مقر البلدية لتفقد سير العمل الإداري والالتقاء بالموظفين والمواطنين، ثم جولة ميدانية على بعض المواقع التي عليها شكاوى من المواطنين أو المرافق البلدية التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.

مكة المكرمة مدير عام شؤون البلديات عبدالله الزايدي بلدية العزيزية الفرعية المطاعم المحال التجارية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير بلديات مكة يشدد على تكثيف الجهود والرقابة على المطاعم والمحال التجارية
سبق

تفقد مدير عام شؤون البلديات، ‏المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، سير الأعمال ميدانياً بمقر بلدية العزيزية الفرعية، ووقف على الملاحظات الواقعة في نطاق البلدية.

وشدد "الزايدي" على أهمية تكثيف الجهود المبذولة من منسوبي البلدية، وتشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

وشملت الجولة الميدانية مقر البلدية لتفقد سير العمل الإداري والالتقاء بالموظفين والمواطنين، ثم جولة ميدانية على بعض المواقع التي عليها شكاوى من المواطنين أو المرافق البلدية التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
11:14 PM

مدير بلديات مكة يشدد على تكثيف الجهود والرقابة على المطاعم والمحال التجارية

وقف ميدانياً على الملاحظات الواقعة في نطاق "العزيزية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تفقد مدير عام شؤون البلديات، ‏المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، سير الأعمال ميدانياً بمقر بلدية العزيزية الفرعية، ووقف على الملاحظات الواقعة في نطاق البلدية.

وشدد "الزايدي" على أهمية تكثيف الجهود المبذولة من منسوبي البلدية، وتشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

وشملت الجولة الميدانية مقر البلدية لتفقد سير العمل الإداري والالتقاء بالموظفين والمواطنين، ثم جولة ميدانية على بعض المواقع التي عليها شكاوى من المواطنين أو المرافق البلدية التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.

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