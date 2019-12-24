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شاهد .. "أمطار الفجر" تُنعش أجواء جازان وتجتذب المتنزهين للشواطئ

فيما نفّذت "المدني" إجراءاتها الاحترازية وحذّرت من الأودية ومجاري السيول

عاشت منطقة جازان، فجر اليوم، وسط أمطار غزيرة استمرت ساعات عدة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوّار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناءً لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة .

وأهابت المديرية بالجميع، أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكّدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

أمطار غزيرة منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "أمطار الفجر" تُنعش أجواء جازان وتجتذب المتنزهين للشواطئ
سبق

عاشت منطقة جازان، فجر اليوم، وسط أمطار غزيرة استمرت ساعات عدة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوّار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناءً لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة .

وأهابت المديرية بالجميع، أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكّدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
12:10 PM

شاهد .. "أمطار الفجر" تُنعش أجواء جازان وتجتذب المتنزهين للشواطئ

فيما نفّذت "المدني" إجراءاتها الاحترازية وحذّرت من الأودية ومجاري السيول

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فهد كاملي - جازان
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1,075

عاشت منطقة جازان، فجر اليوم، وسط أمطار غزيرة استمرت ساعات عدة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوّار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناءً لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة .

وأهابت المديرية بالجميع، أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكّدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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