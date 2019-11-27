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القبض على عصابة الـ 7 بالرياض .. سرقوا ناقلات الكيابل النحاسية

عُثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة واُتخذت بحقهم الإجراءات

ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحمّلة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكوّن من سبعة أشخاص؛ ستة من الجنسية البنجلاديشية ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم سرقة الناقلات المحمّلة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية، وعثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة، حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرياض شرطة الرياض الجهات الأمنية

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القبض على عصابة الـ 7 بالرياض .. سرقوا ناقلات الكيابل النحاسية
سبق

ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحمّلة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكوّن من سبعة أشخاص؛ ستة من الجنسية البنجلاديشية ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم سرقة الناقلات المحمّلة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية، وعثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة، حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
10:55 AM

القبض على عصابة الـ 7 بالرياض .. سرقوا ناقلات الكيابل النحاسية

عُثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة واُتخذت بحقهم الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحمّلة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكوّن من سبعة أشخاص؛ ستة من الجنسية البنجلاديشية ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم سرقة الناقلات المحمّلة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية، وعثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة، حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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