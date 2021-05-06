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رسم بياني يتنبأ.. متى تعود الحياة لطبيعتها في المملكة؟ مختص يجيب

قال: 10 ملايين جرعة تطعيم أعطيت.. والمعدل شخص كل 1.7 ثانية

كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، أنه بحلول 23 يناير 2022 سيصل معدل التطعيم إلى 70% من السكان وهي النسبة الكافية لحصول المناعة الجماعية ؛ وذلك إذا استمر معدل التطعيم اليومي 160 ألف شخص.

وقال "العصيمي" ،في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "عملتُ رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية"، مشيراً إلى أن عدد الجرعات المُعطاة من التطعيم بلغ اليوم 10 ملايين جرعة، بمعدل شخص كل 1.7 ثانية. ‏

وعن الزمن المتوقع لحصول المناعة الجماعية في السعودية، قال: "إذا استمر معدل التطعيمات اليومي 160 ألف شخص باليوم أو شخص كل 1,7 ثانية فستعود الحياة لطبيعتها بحلول 23 يناير 2022".

استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسم بياني يتنبأ.. متى تعود الحياة لطبيعتها في المملكة؟ مختص يجيب
سبق

كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، أنه بحلول 23 يناير 2022 سيصل معدل التطعيم إلى 70% من السكان وهي النسبة الكافية لحصول المناعة الجماعية ؛ وذلك إذا استمر معدل التطعيم اليومي 160 ألف شخص.

وقال "العصيمي" ،في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "عملتُ رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية"، مشيراً إلى أن عدد الجرعات المُعطاة من التطعيم بلغ اليوم 10 ملايين جرعة، بمعدل شخص كل 1.7 ثانية. ‏

وعن الزمن المتوقع لحصول المناعة الجماعية في السعودية، قال: "إذا استمر معدل التطعيمات اليومي 160 ألف شخص باليوم أو شخص كل 1,7 ثانية فستعود الحياة لطبيعتها بحلول 23 يناير 2022".

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
12:37 PM

رسم بياني يتنبأ.. متى تعود الحياة لطبيعتها في المملكة؟ مختص يجيب

قال: 10 ملايين جرعة تطعيم أعطيت.. والمعدل شخص كل 1.7 ثانية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
7,203

كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، أنه بحلول 23 يناير 2022 سيصل معدل التطعيم إلى 70% من السكان وهي النسبة الكافية لحصول المناعة الجماعية ؛ وذلك إذا استمر معدل التطعيم اليومي 160 ألف شخص.

وقال "العصيمي" ،في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "عملتُ رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية"، مشيراً إلى أن عدد الجرعات المُعطاة من التطعيم بلغ اليوم 10 ملايين جرعة، بمعدل شخص كل 1.7 ثانية. ‏

وعن الزمن المتوقع لحصول المناعة الجماعية في السعودية، قال: "إذا استمر معدل التطعيمات اليومي 160 ألف شخص باليوم أو شخص كل 1,7 ثانية فستعود الحياة لطبيعتها بحلول 23 يناير 2022".

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