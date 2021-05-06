رسم بياني يتنبأ.. متى تعود الحياة لطبيعتها في المملكة؟ مختص يجيب
قال: 10 ملايين جرعة تطعيم أعطيت.. والمعدل شخص كل 1.7 ثانية
كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، أنه بحلول 23 يناير 2022 سيصل معدل التطعيم إلى 70% من السكان وهي النسبة الكافية لحصول المناعة الجماعية ؛ وذلك إذا استمر معدل التطعيم اليومي 160 ألف شخص.
وقال "العصيمي" ،في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "عملتُ رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية"، مشيراً إلى أن عدد الجرعات المُعطاة من التطعيم بلغ اليوم 10 ملايين جرعة، بمعدل شخص كل 1.7 ثانية.
وعن الزمن المتوقع لحصول المناعة الجماعية في السعودية، قال: "إذا استمر معدل التطعيمات اليومي 160 ألف شخص باليوم أو شخص كل 1,7 ثانية فستعود الحياة لطبيعتها بحلول 23 يناير 2022".
رسم بياني يتنبأ.. متى تعود الحياة لطبيعتها في المملكة؟ مختص يجيب
عبدالحكيم شارسبق2021-05-06
كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، أنه بحلول 23 يناير 2022 سيصل معدل التطعيم إلى 70% من السكان وهي النسبة الكافية لحصول المناعة الجماعية ؛ وذلك إذا استمر معدل التطعيم اليومي 160 ألف شخص.
وقال "العصيمي" ،في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "عملتُ رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية"، مشيراً إلى أن عدد الجرعات المُعطاة من التطعيم بلغ اليوم 10 ملايين جرعة، بمعدل شخص كل 1.7 ثانية.
وعن الزمن المتوقع لحصول المناعة الجماعية في السعودية، قال: "إذا استمر معدل التطعيمات اليومي 160 ألف شخص باليوم أو شخص كل 1,7 ثانية فستعود الحياة لطبيعتها بحلول 23 يناير 2022".
06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
12:37 PM
رسم بياني يتنبأ.. متى تعود الحياة لطبيعتها في المملكة؟ مختص يجيب
قال: 10 ملايين جرعة تطعيم أعطيت.. والمعدل شخص كل 1.7 ثانية
كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، أنه بحلول 23 يناير 2022 سيصل معدل التطعيم إلى 70% من السكان وهي النسبة الكافية لحصول المناعة الجماعية ؛ وذلك إذا استمر معدل التطعيم اليومي 160 ألف شخص.
وقال "العصيمي" ،في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "عملتُ رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية"، مشيراً إلى أن عدد الجرعات المُعطاة من التطعيم بلغ اليوم 10 ملايين جرعة، بمعدل شخص كل 1.7 ثانية.
وعن الزمن المتوقع لحصول المناعة الجماعية في السعودية، قال: "إذا استمر معدل التطعيمات اليومي 160 ألف شخص باليوم أو شخص كل 1,7 ثانية فستعود الحياة لطبيعتها بحلول 23 يناير 2022".