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وزير التعليم يزور جامعة أم القرى مطلع الأسبوع المقبل

يقف على مشروع المدينة الجامعية للطالبات بالعابدية والمستشفى الجامعي

يزور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة يوم الاثنين المقبل، حيث يستقبله رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني وعدد من مسؤولي الجامعة.

وسيقف وزير التعليم الدكتور آل الشيخ على مشروع المدينة الجامعية لكليات الطالبات الجديد بالعابدية، كما سيزور الوزير مستشفى الجامعي، ويطلع على نسبة إنجاز تجهيزه.

وزير التعليم حمد آل الشيخ جامعة أم القرى وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يزور جامعة أم القرى مطلع الأسبوع المقبل
سبق

يزور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة يوم الاثنين المقبل، حيث يستقبله رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني وعدد من مسؤولي الجامعة.

وسيقف وزير التعليم الدكتور آل الشيخ على مشروع المدينة الجامعية لكليات الطالبات الجديد بالعابدية، كما سيزور الوزير مستشفى الجامعي، ويطلع على نسبة إنجاز تجهيزه.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:55 PM

وزير التعليم يزور جامعة أم القرى مطلع الأسبوع المقبل

يقف على مشروع المدينة الجامعية للطالبات بالعابدية والمستشفى الجامعي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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يزور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة يوم الاثنين المقبل، حيث يستقبله رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني وعدد من مسؤولي الجامعة.

وسيقف وزير التعليم الدكتور آل الشيخ على مشروع المدينة الجامعية لكليات الطالبات الجديد بالعابدية، كما سيزور الوزير مستشفى الجامعي، ويطلع على نسبة إنجاز تجهيزه.

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