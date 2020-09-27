النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

70 ألف زائر لفعاليات "للموهبة دار.. وللشغف قصة"

تهدي نحو 3 آلاف منحة تعليمية للزوار على مدار 3 أيام

اختارت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن تعايد أبناء الوطن بنحو ثلاثة آلاف منحة تعليمية وتدريبية وتحفيزية في عدد من المجالات العلمية، وذلك ضمن معرض وفعاليات "للموهبة دار.. وللشغف قصة" التي نظمتها "موهبة"، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، برعاية الأمين العام للمؤسسة، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، واستمرت على مدى ثلاثة أيام في غرناطة مول في مدينة الرياض، وشارك فيها أكثر من 70 ألف زائر وزائرة.

وكشفت "موهبة" في بيان رسمي "أن المعرض الذي شهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، اختار أن تُستبدل الهدايا العادية والجوائز بإهداء المشاركين فرصاً لتحسن مستقبلهم، ورفع مستوى جودة حياتهم، والعمل معهم على اكتشاف مواهب أبنائهم وتنميتها وتوجيهها بالشكل الصحيح".

ورصد معرض الصور الذي ضم 91 صورة مسيرة الموهوبين في المملكة التي أصبحت محط أنظار العالم، وتناول مراحل الرعاية من الاكتشاف، مروراً بالشغف والدراسة، وانتهاءً بالحصاد ونيل الجوائز والتمكين الذي يحظى به الطلبة الموهوبون في مختلف مؤسسات الدولة.

وتضمن مجموعة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات، وأقيم في غرناطة مول، واستمر ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت، الموافق 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.

واشتمل معرض موهبة على ثلاثة أركان؛ الأول معرض صور للطلبة الفائزين بالمشاركات المحلية والدولية، ومشاركات متنوعة لطلبة موهبة الذين شاركوا في البرامج الإثرائية والمسابقات، وشمل المكون الثاني مسرحاً تفاعلياً يحوي مسابقات عامة وأسئلة ومقاييس متنوعة، ومنحاً علمية مجانية، فيما ضم المكون الثالث فعالية "أنا موهبة" للأطفال، واحتوت أنشطة على مهارات التفكير الإبداعي، ومرسم الوطن، وعرض أفلام تعريفية عن موهبة وبرامجها.

جاء ذلك في وقت نجح فيه طلبة المملكة الذين خضعوا لبرامج موهبة، وتم اكتشاف موهبتهم ورعايتها، في تحقيق إنجازات عالمية كبرى، تجاوزت 453 جائزة دولية في المسابقات العلمية، و83 جائزة في آيسف الذي يعد أهم مسابقة علمية على مستوى العالم.

وتعد هذه النتائج طبيعية في ظل التدريب والتأهيل اللذين يحصل عليهما الطلبة من المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم بشراكة استراتيجية تكاملية، حيث تصل ساعات التدريب التي يخضع لها الطلبة منذ اكتشاف موهبتهم ورعايتها وحتى مشاركتهم الدولية إلى أكثر من سبعة آلاف ساعة لبعض الطلبة، مما يتيح لهم فرصة المنافسة وتمثيل المملكة بشكل مشرّف عالمياً.

وجاء هذا المعرض والفعاليات التي ترصد مسيرة الموهوبين، ضمن فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91 تحت شعار "هي لنا دار" الذي استُلهِم من مبدأ الثقافة المنعكسة على المشاريع الضخمة لرؤية المملكة 2030.

وتروي احتفالات اليوم الوطني السعودي للعالم، تاريخ المملكة على مر 91 عاماً، وملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
70 ألف زائر لفعاليات "للموهبة دار.. وللشغف قصة"
سبق

اختارت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن تعايد أبناء الوطن بنحو ثلاثة آلاف منحة تعليمية وتدريبية وتحفيزية في عدد من المجالات العلمية، وذلك ضمن معرض وفعاليات "للموهبة دار.. وللشغف قصة" التي نظمتها "موهبة"، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، برعاية الأمين العام للمؤسسة، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، واستمرت على مدى ثلاثة أيام في غرناطة مول في مدينة الرياض، وشارك فيها أكثر من 70 ألف زائر وزائرة.

وكشفت "موهبة" في بيان رسمي "أن المعرض الذي شهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، اختار أن تُستبدل الهدايا العادية والجوائز بإهداء المشاركين فرصاً لتحسن مستقبلهم، ورفع مستوى جودة حياتهم، والعمل معهم على اكتشاف مواهب أبنائهم وتنميتها وتوجيهها بالشكل الصحيح".

ورصد معرض الصور الذي ضم 91 صورة مسيرة الموهوبين في المملكة التي أصبحت محط أنظار العالم، وتناول مراحل الرعاية من الاكتشاف، مروراً بالشغف والدراسة، وانتهاءً بالحصاد ونيل الجوائز والتمكين الذي يحظى به الطلبة الموهوبون في مختلف مؤسسات الدولة.

وتضمن مجموعة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات، وأقيم في غرناطة مول، واستمر ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت، الموافق 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.

واشتمل معرض موهبة على ثلاثة أركان؛ الأول معرض صور للطلبة الفائزين بالمشاركات المحلية والدولية، ومشاركات متنوعة لطلبة موهبة الذين شاركوا في البرامج الإثرائية والمسابقات، وشمل المكون الثاني مسرحاً تفاعلياً يحوي مسابقات عامة وأسئلة ومقاييس متنوعة، ومنحاً علمية مجانية، فيما ضم المكون الثالث فعالية "أنا موهبة" للأطفال، واحتوت أنشطة على مهارات التفكير الإبداعي، ومرسم الوطن، وعرض أفلام تعريفية عن موهبة وبرامجها.

جاء ذلك في وقت نجح فيه طلبة المملكة الذين خضعوا لبرامج موهبة، وتم اكتشاف موهبتهم ورعايتها، في تحقيق إنجازات عالمية كبرى، تجاوزت 453 جائزة دولية في المسابقات العلمية، و83 جائزة في آيسف الذي يعد أهم مسابقة علمية على مستوى العالم.

وتعد هذه النتائج طبيعية في ظل التدريب والتأهيل اللذين يحصل عليهما الطلبة من المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم بشراكة استراتيجية تكاملية، حيث تصل ساعات التدريب التي يخضع لها الطلبة منذ اكتشاف موهبتهم ورعايتها وحتى مشاركتهم الدولية إلى أكثر من سبعة آلاف ساعة لبعض الطلبة، مما يتيح لهم فرصة المنافسة وتمثيل المملكة بشكل مشرّف عالمياً.

وجاء هذا المعرض والفعاليات التي ترصد مسيرة الموهوبين، ضمن فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91 تحت شعار "هي لنا دار" الذي استُلهِم من مبدأ الثقافة المنعكسة على المشاريع الضخمة لرؤية المملكة 2030.

وتروي احتفالات اليوم الوطني السعودي للعالم، تاريخ المملكة على مر 91 عاماً، وملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
02:55 PM

70 ألف زائر لفعاليات "للموهبة دار.. وللشغف قصة"

تهدي نحو 3 آلاف منحة تعليمية للزوار على مدار 3 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
289

اختارت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن تعايد أبناء الوطن بنحو ثلاثة آلاف منحة تعليمية وتدريبية وتحفيزية في عدد من المجالات العلمية، وذلك ضمن معرض وفعاليات "للموهبة دار.. وللشغف قصة" التي نظمتها "موهبة"، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، برعاية الأمين العام للمؤسسة، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، واستمرت على مدى ثلاثة أيام في غرناطة مول في مدينة الرياض، وشارك فيها أكثر من 70 ألف زائر وزائرة.

وكشفت "موهبة" في بيان رسمي "أن المعرض الذي شهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، اختار أن تُستبدل الهدايا العادية والجوائز بإهداء المشاركين فرصاً لتحسن مستقبلهم، ورفع مستوى جودة حياتهم، والعمل معهم على اكتشاف مواهب أبنائهم وتنميتها وتوجيهها بالشكل الصحيح".

ورصد معرض الصور الذي ضم 91 صورة مسيرة الموهوبين في المملكة التي أصبحت محط أنظار العالم، وتناول مراحل الرعاية من الاكتشاف، مروراً بالشغف والدراسة، وانتهاءً بالحصاد ونيل الجوائز والتمكين الذي يحظى به الطلبة الموهوبون في مختلف مؤسسات الدولة.

وتضمن مجموعة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات، وأقيم في غرناطة مول، واستمر ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت، الموافق 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.

واشتمل معرض موهبة على ثلاثة أركان؛ الأول معرض صور للطلبة الفائزين بالمشاركات المحلية والدولية، ومشاركات متنوعة لطلبة موهبة الذين شاركوا في البرامج الإثرائية والمسابقات، وشمل المكون الثاني مسرحاً تفاعلياً يحوي مسابقات عامة وأسئلة ومقاييس متنوعة، ومنحاً علمية مجانية، فيما ضم المكون الثالث فعالية "أنا موهبة" للأطفال، واحتوت أنشطة على مهارات التفكير الإبداعي، ومرسم الوطن، وعرض أفلام تعريفية عن موهبة وبرامجها.

جاء ذلك في وقت نجح فيه طلبة المملكة الذين خضعوا لبرامج موهبة، وتم اكتشاف موهبتهم ورعايتها، في تحقيق إنجازات عالمية كبرى، تجاوزت 453 جائزة دولية في المسابقات العلمية، و83 جائزة في آيسف الذي يعد أهم مسابقة علمية على مستوى العالم.

وتعد هذه النتائج طبيعية في ظل التدريب والتأهيل اللذين يحصل عليهما الطلبة من المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم بشراكة استراتيجية تكاملية، حيث تصل ساعات التدريب التي يخضع لها الطلبة منذ اكتشاف موهبتهم ورعايتها وحتى مشاركتهم الدولية إلى أكثر من سبعة آلاف ساعة لبعض الطلبة، مما يتيح لهم فرصة المنافسة وتمثيل المملكة بشكل مشرّف عالمياً.

وجاء هذا المعرض والفعاليات التي ترصد مسيرة الموهوبين، ضمن فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91 تحت شعار "هي لنا دار" الذي استُلهِم من مبدأ الثقافة المنعكسة على المشاريع الضخمة لرؤية المملكة 2030.

وتروي احتفالات اليوم الوطني السعودي للعالم، تاريخ المملكة على مر 91 عاماً، وملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,316

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة