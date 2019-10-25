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"بلومبيرغ": "أرامكو" تبحث خيارات لمكافأة المستثمرين في الاكتتاب

لتجنب حدوث موجة بيع بعد إتمام عملية الطرح الأكبر في التاريخ

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أمس الخميس، بأن شركة "أرامكو السعودية" تدرس منح مشتري أسهمها حوافز لتشجيعهم على الاحتفاظ بأسهمهم، وذلك بهدف تجنب حدوث موجة بيع بعد إتمام عملية الطرح التي تُعدّ أكبر عملية من نوعها في التاريخ.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن الحوافز التي تدرسها "أرامكو" يمكن أن تشمل تقديم أسهم مجانية لمشتري أسهم التجزئة الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة ستة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن الخيارات، التي تمّ بحثها، تتضمن إمكانية تقديم أسهم مجانية إلى مشترى التجزئة، الذين يحتفظون بممتلكاتهم لمدة ستة أشهر، في ظل تطلع الشركة إلى الحد من تقلبات السوق بعد التداول.

ولفت التقرير إلى أنه يجب على الشركة التعامل مع توقعات مستثمري التجزئة المحليين.

وتسعى "أرامكو" إلى التأكّد من أن سعر سهمها لن يتأثر بالمبيعات الفورية من المستثمرين الأفراد، ولفتت مصادر "بلومبيرغ" إلى خيار آخر جرى بحثه، وهو تقديم تخصيص مناسب من الأسهم للشركات المستثمرة على المدى الطويل، مؤكدة أن ما يجرى حتى الآن مجرد مناقشات.

جدير بالذكر أن شركة "أرامكو السعودية" أكّدت مسبقاً، عبر بيان نشرته وكالات عدة، أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على "وضع السوق"، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام "أرامكو" بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة.

بلومبيرغ أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرغ": "أرامكو" تبحث خيارات لمكافأة المستثمرين في الاكتتاب
سبق

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أمس الخميس، بأن شركة "أرامكو السعودية" تدرس منح مشتري أسهمها حوافز لتشجيعهم على الاحتفاظ بأسهمهم، وذلك بهدف تجنب حدوث موجة بيع بعد إتمام عملية الطرح التي تُعدّ أكبر عملية من نوعها في التاريخ.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن الحوافز التي تدرسها "أرامكو" يمكن أن تشمل تقديم أسهم مجانية لمشتري أسهم التجزئة الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة ستة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن الخيارات، التي تمّ بحثها، تتضمن إمكانية تقديم أسهم مجانية إلى مشترى التجزئة، الذين يحتفظون بممتلكاتهم لمدة ستة أشهر، في ظل تطلع الشركة إلى الحد من تقلبات السوق بعد التداول.

ولفت التقرير إلى أنه يجب على الشركة التعامل مع توقعات مستثمري التجزئة المحليين.

وتسعى "أرامكو" إلى التأكّد من أن سعر سهمها لن يتأثر بالمبيعات الفورية من المستثمرين الأفراد، ولفتت مصادر "بلومبيرغ" إلى خيار آخر جرى بحثه، وهو تقديم تخصيص مناسب من الأسهم للشركات المستثمرة على المدى الطويل، مؤكدة أن ما يجرى حتى الآن مجرد مناقشات.

جدير بالذكر أن شركة "أرامكو السعودية" أكّدت مسبقاً، عبر بيان نشرته وكالات عدة، أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على "وضع السوق"، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام "أرامكو" بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
01:54 PM

"بلومبيرغ": "أرامكو" تبحث خيارات لمكافأة المستثمرين في الاكتتاب

لتجنب حدوث موجة بيع بعد إتمام عملية الطرح الأكبر في التاريخ

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محمد البقمي - الرياض
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أمس الخميس، بأن شركة "أرامكو السعودية" تدرس منح مشتري أسهمها حوافز لتشجيعهم على الاحتفاظ بأسهمهم، وذلك بهدف تجنب حدوث موجة بيع بعد إتمام عملية الطرح التي تُعدّ أكبر عملية من نوعها في التاريخ.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن الحوافز التي تدرسها "أرامكو" يمكن أن تشمل تقديم أسهم مجانية لمشتري أسهم التجزئة الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة ستة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن الخيارات، التي تمّ بحثها، تتضمن إمكانية تقديم أسهم مجانية إلى مشترى التجزئة، الذين يحتفظون بممتلكاتهم لمدة ستة أشهر، في ظل تطلع الشركة إلى الحد من تقلبات السوق بعد التداول.

ولفت التقرير إلى أنه يجب على الشركة التعامل مع توقعات مستثمري التجزئة المحليين.

وتسعى "أرامكو" إلى التأكّد من أن سعر سهمها لن يتأثر بالمبيعات الفورية من المستثمرين الأفراد، ولفتت مصادر "بلومبيرغ" إلى خيار آخر جرى بحثه، وهو تقديم تخصيص مناسب من الأسهم للشركات المستثمرة على المدى الطويل، مؤكدة أن ما يجرى حتى الآن مجرد مناقشات.

جدير بالذكر أن شركة "أرامكو السعودية" أكّدت مسبقاً، عبر بيان نشرته وكالات عدة، أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على "وضع السوق"، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام "أرامكو" بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة.

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