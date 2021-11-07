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بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم

تُغادر اليوم "الأحد" بعثة المنتخب الوطني الأول للكاراتيه إلى مدينة دبي؛ وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري، وكان في وداع البعثة رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

وأعلن المدير الفني للمنتخب بقيادة المدرب منير أفقير، قائمة اللاعبين المغادرين إلى مدينة دبي للالتحاق بالمعسكر قبل انطلاق البطولة، والبالغ عددهم 9 لاعبين؛ وهم: فهد الخثعمي، طارق حامدي، بدر العتيبي، فرج الناشري، عمر العازمي، ماجد الخليفة، علي برناوي، مسفر الأسمري، بالإضافة إلى اللاعبة منال الزيد.

وقد أنهى "أخضر الكاراتيه"، يوم أمس، المرحلة الأولى التي أقيمت في مدينة الرياض واستمرت لمدة 20 يومًا، أجرى من خلالها تمارين وتدريبات خاصة، وحظيت بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، الذي حرص قبل سفر البعثة على الاجتماع مع كافة الأعضاء، والشد من أزرهم وتشريف الوطن خير تشريف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم
سبق

تُغادر اليوم "الأحد" بعثة المنتخب الوطني الأول للكاراتيه إلى مدينة دبي؛ وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري، وكان في وداع البعثة رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

وأعلن المدير الفني للمنتخب بقيادة المدرب منير أفقير، قائمة اللاعبين المغادرين إلى مدينة دبي للالتحاق بالمعسكر قبل انطلاق البطولة، والبالغ عددهم 9 لاعبين؛ وهم: فهد الخثعمي، طارق حامدي، بدر العتيبي، فرج الناشري، عمر العازمي، ماجد الخليفة، علي برناوي، مسفر الأسمري، بالإضافة إلى اللاعبة منال الزيد.

وقد أنهى "أخضر الكاراتيه"، يوم أمس، المرحلة الأولى التي أقيمت في مدينة الرياض واستمرت لمدة 20 يومًا، أجرى من خلالها تمارين وتدريبات خاصة، وحظيت بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، الذي حرص قبل سفر البعثة على الاجتماع مع كافة الأعضاء، والشد من أزرهم وتشريف الوطن خير تشريف.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
05:40 PM

بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُغادر اليوم "الأحد" بعثة المنتخب الوطني الأول للكاراتيه إلى مدينة دبي؛ وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري، وكان في وداع البعثة رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

وأعلن المدير الفني للمنتخب بقيادة المدرب منير أفقير، قائمة اللاعبين المغادرين إلى مدينة دبي للالتحاق بالمعسكر قبل انطلاق البطولة، والبالغ عددهم 9 لاعبين؛ وهم: فهد الخثعمي، طارق حامدي، بدر العتيبي، فرج الناشري، عمر العازمي، ماجد الخليفة، علي برناوي، مسفر الأسمري، بالإضافة إلى اللاعبة منال الزيد.

وقد أنهى "أخضر الكاراتيه"، يوم أمس، المرحلة الأولى التي أقيمت في مدينة الرياض واستمرت لمدة 20 يومًا، أجرى من خلالها تمارين وتدريبات خاصة، وحظيت بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، الذي حرص قبل سفر البعثة على الاجتماع مع كافة الأعضاء، والشد من أزرهم وتشريف الوطن خير تشريف.

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