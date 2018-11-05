بمطار الرياض.. "الفواز" يستقبل بعثة الأخضر الشاب بالورود

قادماً من إندونيسيا عقب تتويجه بلقب كأس آسيا

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، صباح اليوم الاثنين، بعثة المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاماً، لدى عودتها إلى العاصمة الرياض، قادمة من إندونيسيا عقب التتويج بلقب كأس آسيا.

وأعرب الفواز عن شكره وتقديره لبعثة المنتخب الوطني على الإنجاز الذي تَحقق بالوصول إلى نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في بولندا، والتتويج بلقب البطولة، بعد الفوز على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

وحقق "الأخضر" لقب كأس آسيا تحت 19 عاماً للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف؛ ليحقق العلامة الكاملة في 6 مباريات خاضها في البطولة بمختلف المراحل، بداية من دور المجموعات وصولاً للمباراة النهائية.

وحجز المنتخب الوطني مقعداً ضمن 4 منتخبات آسيوية تشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم في بولندا الصيف المقبل.