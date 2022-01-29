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خرجت مذعورة من الحمام.. وهذا ما شاهدته!

خرجت سائحة بريطانية مذعورة من الحمام في غرفتها بأحد فنادق تايلاند، طلبت من زوجها أن يأتي ليشاهد ما أفزعها، وبعدها سجّل الاثنان أغرب ما حدث في مقعد الحمام.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 21 يناير الجاري، في أحد الفنادق بمحافظة باثوم ثاني وسط تايلاند، حين دخلت السائحة البريطانية شانتيما تشيرسوك، حمام غرفتها بالفندق، لكنها فُوجئت بشيءٍ غريبٍ يتحرّك في المياه داخل قاعدة الحمام، ما أصابها بفزع شديد، فخرجت بسرعة وطلبت من زوجها أن يأتي ليرى ما يحدث.

وعندما شاهد زوج جيسون كينجمان الكائن الغريب أدرك أنها سحلية آسيوية، فجلب هاتفه ووضعه في مكانٍ مواجهٍ لقاعدة الحمام، وتركه يلتقط مشهد السحلية وما تفعله.

ويظهر الفيديو كيف تتسلل السحلية من داخل مياه الحمام، وتصعد برأسها إلى أعلى، لكنها حين شعرت بأصوات مَن حولها، استدارت وعادت من حيث أتت.

ونقلت الصحيفة عن جيسون، قوله: إنهم شاهدوا السحالي في حديقة الفندق، وهو ما دفع العاملين إلى رش مبيدات ضد الآفات من أجل إبعادها عن حديقة الفندق، لكن يبدو أن هذه السحلية قد هربت عبر أنبوب الصرف ودخلت إلى قاعدة الحمام.

وأبلغ "جيسون" إدارة الفندق، لكنه لم يشاهد السحلية بعدها.

وحسب الصحيفة، تعيش السحالي الآسيوية في تايلاند قرب المسطحات المائية في القنوات والبرك بالمدن الكبيرة؛ حيث تتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وبقايا الطعام التي يتركها الإنسان، وتكون عدوانية عندما تتعرّض للتهديد، والخطر الأساسي يتمثل في عضتها قليلة السمية لكنها تحمل بكتيريا ضارة.

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خرجت مذعورة من الحمام.. وهذا ما شاهدته!
سبق

خرجت سائحة بريطانية مذعورة من الحمام في غرفتها بأحد فنادق تايلاند، طلبت من زوجها أن يأتي ليشاهد ما أفزعها، وبعدها سجّل الاثنان أغرب ما حدث في مقعد الحمام.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 21 يناير الجاري، في أحد الفنادق بمحافظة باثوم ثاني وسط تايلاند، حين دخلت السائحة البريطانية شانتيما تشيرسوك، حمام غرفتها بالفندق، لكنها فُوجئت بشيءٍ غريبٍ يتحرّك في المياه داخل قاعدة الحمام، ما أصابها بفزع شديد، فخرجت بسرعة وطلبت من زوجها أن يأتي ليرى ما يحدث.

وعندما شاهد زوج جيسون كينجمان الكائن الغريب أدرك أنها سحلية آسيوية، فجلب هاتفه ووضعه في مكانٍ مواجهٍ لقاعدة الحمام، وتركه يلتقط مشهد السحلية وما تفعله.

ويظهر الفيديو كيف تتسلل السحلية من داخل مياه الحمام، وتصعد برأسها إلى أعلى، لكنها حين شعرت بأصوات مَن حولها، استدارت وعادت من حيث أتت.

ونقلت الصحيفة عن جيسون، قوله: إنهم شاهدوا السحالي في حديقة الفندق، وهو ما دفع العاملين إلى رش مبيدات ضد الآفات من أجل إبعادها عن حديقة الفندق، لكن يبدو أن هذه السحلية قد هربت عبر أنبوب الصرف ودخلت إلى قاعدة الحمام.

وأبلغ "جيسون" إدارة الفندق، لكنه لم يشاهد السحلية بعدها.

وحسب الصحيفة، تعيش السحالي الآسيوية في تايلاند قرب المسطحات المائية في القنوات والبرك بالمدن الكبيرة؛ حيث تتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وبقايا الطعام التي يتركها الإنسان، وتكون عدوانية عندما تتعرّض للتهديد، والخطر الأساسي يتمثل في عضتها قليلة السمية لكنها تحمل بكتيريا ضارة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:44 PM

خرجت مذعورة من الحمام.. وهذا ما شاهدته!

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
9,092

خرجت سائحة بريطانية مذعورة من الحمام في غرفتها بأحد فنادق تايلاند، طلبت من زوجها أن يأتي ليشاهد ما أفزعها، وبعدها سجّل الاثنان أغرب ما حدث في مقعد الحمام.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 21 يناير الجاري، في أحد الفنادق بمحافظة باثوم ثاني وسط تايلاند، حين دخلت السائحة البريطانية شانتيما تشيرسوك، حمام غرفتها بالفندق، لكنها فُوجئت بشيءٍ غريبٍ يتحرّك في المياه داخل قاعدة الحمام، ما أصابها بفزع شديد، فخرجت بسرعة وطلبت من زوجها أن يأتي ليرى ما يحدث.

وعندما شاهد زوج جيسون كينجمان الكائن الغريب أدرك أنها سحلية آسيوية، فجلب هاتفه ووضعه في مكانٍ مواجهٍ لقاعدة الحمام، وتركه يلتقط مشهد السحلية وما تفعله.

ويظهر الفيديو كيف تتسلل السحلية من داخل مياه الحمام، وتصعد برأسها إلى أعلى، لكنها حين شعرت بأصوات مَن حولها، استدارت وعادت من حيث أتت.

ونقلت الصحيفة عن جيسون، قوله: إنهم شاهدوا السحالي في حديقة الفندق، وهو ما دفع العاملين إلى رش مبيدات ضد الآفات من أجل إبعادها عن حديقة الفندق، لكن يبدو أن هذه السحلية قد هربت عبر أنبوب الصرف ودخلت إلى قاعدة الحمام.

وأبلغ "جيسون" إدارة الفندق، لكنه لم يشاهد السحلية بعدها.

وحسب الصحيفة، تعيش السحالي الآسيوية في تايلاند قرب المسطحات المائية في القنوات والبرك بالمدن الكبيرة؛ حيث تتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وبقايا الطعام التي يتركها الإنسان، وتكون عدوانية عندما تتعرّض للتهديد، والخطر الأساسي يتمثل في عضتها قليلة السمية لكنها تحمل بكتيريا ضارة.

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