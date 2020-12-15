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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن

استعرضا سبل تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
11:52 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
04:13 AM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن

استعرضا سبل تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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2,249

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها.

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