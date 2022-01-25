مجلس الوزراء يعود للانعقاد حضورياً لأول مرة منذ بداية الجائحة

عقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضورياً لأول مرة بعد الجائحة، حيث كانت الجلسات تُعْقَد عن بُعد.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات والتقارير، وأصدر عدداً من القرارات، كما تناول نتائج زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى المملكة، ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي #ولي_العهد، وما أثمرته الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات.