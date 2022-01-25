النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس الوزراء يعود للانعقاد حضورياً لأول مرة منذ بداية الجائحة

عقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضورياً لأول مرة بعد الجائحة، حيث كانت الجلسات تُعْقَد عن بُعد.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات والتقارير، وأصدر عدداً من القرارات، كما تناول نتائج زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى المملكة، ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي #ولي_العهد، وما أثمرته الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس الوزراء يعود للانعقاد حضورياً لأول مرة منذ بداية الجائحة
سبق

عقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضورياً لأول مرة بعد الجائحة، حيث كانت الجلسات تُعْقَد عن بُعد.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات والتقارير، وأصدر عدداً من القرارات، كما تناول نتائج زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى المملكة، ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي #ولي_العهد، وما أثمرته الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:53 PM
اخر تعديل
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
05:10 PM

مجلس الوزراء يعود للانعقاد حضورياً لأول مرة منذ بداية الجائحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,812

عقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضورياً لأول مرة بعد الجائحة، حيث كانت الجلسات تُعْقَد عن بُعد.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات والتقارير، وأصدر عدداً من القرارات، كما تناول نتائج زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى المملكة، ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي #ولي_العهد، وما أثمرته الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة