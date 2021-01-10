النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

تختلف عن السلالتين اللتين اكتُشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق رويترز، قال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية تاكاجي واكيتا؛ في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتُشفتا، لأول مرة، في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل
سبق

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق رويترز، قال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية تاكاجي واكيتا؛ في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتُشفتا، لأول مرة، في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
12:49 PM

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

تختلف عن السلالتين اللتين اكتُشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,738

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق رويترز، قال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية تاكاجي واكيتا؛ في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتُشفتا، لأول مرة، في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,262
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,710

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة