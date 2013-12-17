النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنتر ميلان يفسخ عقد اللاعب الدانماركي إريكسن بسبب مشاكل في القلب

أعلن إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقد الدولي الدنماركي ولاعب الوسط كريستيان إريكسن بعد إيقافه عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ولم يلعب إريكسن البالغ عمره 29 عامًا منذ إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة الدانمارك الافتتاحية في بطولة أوروبا أمام فنلندا في يونيو الماضي.

وتعافى إريكسن عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب؛ حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، لكنه لن يجاري اللعب على المستوى الاحترافي في الدوريات الكبرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
إنتر ميلان يفسخ عقد اللاعب الدانماركي إريكسن بسبب مشاكل في القلب
سبق

أعلن إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقد الدولي الدنماركي ولاعب الوسط كريستيان إريكسن بعد إيقافه عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ولم يلعب إريكسن البالغ عمره 29 عامًا منذ إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة الدانمارك الافتتاحية في بطولة أوروبا أمام فنلندا في يونيو الماضي.

وتعافى إريكسن عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب؛ حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، لكنه لن يجاري اللعب على المستوى الاحترافي في الدوريات الكبرى.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
07:30 PM

إنتر ميلان يفسخ عقد اللاعب الدانماركي إريكسن بسبب مشاكل في القلب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
788

أعلن إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقد الدولي الدنماركي ولاعب الوسط كريستيان إريكسن بعد إيقافه عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ولم يلعب إريكسن البالغ عمره 29 عامًا منذ إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة الدانمارك الافتتاحية في بطولة أوروبا أمام فنلندا في يونيو الماضي.

وتعافى إريكسن عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب؛ حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، لكنه لن يجاري اللعب على المستوى الاحترافي في الدوريات الكبرى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,621
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,812
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة