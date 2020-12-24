أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

"التجارة" تستدعي 432 غسالة ملابس من هذا النوع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-24 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م



وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.



ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 01:48 PM

"التجارة" تستدعي 432 غسالة ملابس من هذا النوع لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة





A A A





3 مشاركة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م



وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.



ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.