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"التجارة" تستدعي 432 غسالة ملابس من هذا النوع

لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

وزارة التجارة استدعاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تستدعي 432 غسالة ملابس من هذا النوع
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
01:48 PM

"التجارة" تستدعي 432 غسالة ملابس من هذا النوع

لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" سعة 8 كجم، سنة الصنع: 2017م

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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