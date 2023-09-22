شاهد.. طلب زواج تحت الماء ينتهي بمقتل العريس

العروس الحزينة: لم تخرج من الماء ولم تسمع إجابتي

"هل تصبحين زوجتي؟ هل تتزوجينني؟"، هكذا سأل شاب أمريكي خطيبته وهو يسبح تحت الماء، ويُخرج علبة صغيرة فيها خاتم، لكنه لم يخرج من الماء حيًّا. إنها مأساة وقعت في إفريقيا.

وحسب "سكاي نيوز"، كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أمس السبت أن شابًّا أمريكيًّا لقي حتفه في تنزانيا، وذلك بعد تقدُّمه بطلب زواج من خطيبته تحت الماء.

وتوفي ستيفن ويبر هذا الأسبوع، بحسب تأكيد خطيبته الحزينة كينيشا أنطوان الخبر من خلال منشور على صفحتها في "فيسبوك"، قالت فيه: "بعد طلب الزواج لم تخرج من تلك المياه؛ لذا لم تسمع جوابي.. مليون نعم.. سأتزوجك".

ونشرت كينيشا فيديو، يُظهر إقدام ستيفن على الغوص تحت الماء، وعرضه ورقة داخل كيس بلاستيكي، كُتب عليها: "هل تصبحين زوجتي؟ هل تتزوجينني؟".

وذكرت الفتاة في منشورها كلمات مؤثرة، جاء فيها: "لن نحتفل معًا ببداية جديدة لحياتنا؛ لأن ما يفترض أن يكون أفضل يوم في حياتنا قد تحول للأسوأ".

هذا، ولم تكشف كينيشا أو السلطات في تنزانيا ووسائل الإعلام سبب وفاة ستيفن.