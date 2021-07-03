"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي لتدنّي مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي لتدنّي مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي لتدنّي مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.