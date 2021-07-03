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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ8 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي لتدنّي مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي لتدنّي مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
01:03 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي لتدنّي مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.

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