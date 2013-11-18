5 حيل جديدة يستخدمها "المحتال التقني" لاختراق بياناتك.. تعرف عليها

نبهت لها "هيئة الاتصالات" للاحتياط منهم

حيل التصيّد الإلكتروني متجددة، ولا طريقة واحدة لها، بل إنها تتطور في كل مرة؛ ما يتطلب أن يكون مستخدم التقنية واعيًا بكل وسيلة جديدة يستخدمها المحتالون للوصول لخصوصياته أو اختراق بياناته والحصول عليها بطريقة غير مشروعة.



ولهذا وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خمسة احتياطات يجب على الشخص ملاحظتها والتأكد من عدم الوقوع في كمائنها التي ينصبها المحتال، مستخدمًا أشكالًا ومواقع توحي بثقة وسيلته. وتتضمن الاحتياطات ما يلي:

١- حتى لو كان رابط الصفحة يحتوى على "https" تأكد من مصدره والجهة المُرسلة؛ حيث يحاول المتصيّد إيهامك بأن الموقع موثوق باستخدام هذا البروتوكول.



٢- يحاول المتصيّد إيهامك باستخدام شعارات شركات الاتصالات للحصول على بياناتك، فاحرص دائمًا على التأكد من مصدر الرابط قبل مشاركة بياناتك الشخصية مثل: رقم هاتفك، عنوان سكنك.



٣- تجاهل رسائل البريد الإلكتروني المجهولة التي تطلب منك معلوماتك الشخصية، وتأكد من عدم فتح أو تحميل محتوياتها، واحذف البريد أو انقله إلى "الرسائل غير المرغوب بها".



٤- رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة مثل: وصول شحنة لم تقم بطلبها؛ حيث يتعمّد المتصيّد استخدام شعار وهوية شركات شحن موثوقة لإيهامك، وهنت عليك مراجعة بريد المُرسِل "الإيميل" للتأكد من كونه يُطابق البريد الرسمي للجهة أم لا.



٥- تجاهل الرسائل النصية المشبوهة التي تطلب منك الدخول إلى رابط وتعبئة بيانات شخصية، فالمتصيّد يختار اسم المرسل ومحتوى الرسالة بعناية ليخدعك بأنها من جهة معتمدة.